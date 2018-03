Alisson | la Roma merita un titolo

Roma - Alisson : 'Vorrei vincere qui. La Sud è casa mia - quando giochiamo in Champions mi sento un lupo' : l'uomo del momento in casa Roma, ma resta umile. Questa, probabilmente, la sua forza: "Penso di non essere insostituibile e vengo ad allenarmi a Trigoria ogni giorno pensando di fare il mio meglio e ...

Roma - Alisson : 'Felice se vincessi uno scudetto come Falcao' : 'Sarei felicissimo di fare come Falcao, io voglio tanto vincere uno scudetto, un titolo con questa squadra che lo merita davvero'. Così Alisson, portiere della Roma e capitano del Brasile nel successo ...

Roma - Alisson giura fedeltà : "Voglio vincere qui". Per lui pronto un maxi-ingaggio : Alisson Becker, 25 anni. AFP Dice Alisson alla Tv della Roma: 'Non sono insostituibile'. Magari sarà anche vero, ma per il club giallorosso il neo capitano del Brasile , ha indossato la fascia nell'...

Roma - Monchi : "Barcellona favorito ma vogliamo sognare. Alisson? Ce lo teniamo stretto" : Intervenuto all'emittente spagnola Cadena Cope, il DS Capitolino sfida i blaugrana, prossimi avversari in Champions League, e scaccia le sirene di mercato sul portiere brasiliano

Roma - capitolo rinnovi : proposta senza clausola per Alisson - ottimismo per Florenzi : Niente clausola per Alisson. La Roma, alla fine del campionato, farà una proposta di rinnovo contrattuale al portiere, ma non ha nessuna intenzione di aggiungere una clausola che renderebbe scalabile ...

Roma - Alisson potrebbe restare. Monchi studia il rinnovo : Jim Pallotta ha tra le mani il portiere più forte d'Europa, un estremo difensore che può arrivare a valere fino a 70 milioni di euro . Una plusvalenza straordinaria, dato che il presidente della Roma ...

Calcio - tutti vogliono Alisson. L'agente : "Ma lui adora Roma" : Dalle parole ai fatti: L'agente di Alisson dice che il giocatore 'adora Roma', Monchi pensa a come blindarlo e gli dà appuntamento a dopo la doppia sfida con il Barcellona e il derby. Da una parte il ...

Roma - Alisson "non tradirà i giallorossi"/ Il fratello dopo l’offerta del Real Madrid e i rumors sul Liverpool : Roma, Alisson "non tradirà i giallorossi", il fratello dopo l’offerta del Real Madrid e i rumors sul Liverpool. Il portiere della nazionale brasiliana ha ricevuto proposte prestigiose(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:38:00 GMT)

Calcio - Serie A : Tutti vogliono Alisson - 'Ma lui adora Roma' : Crotone-Roma, Di Francesco: "Perotti out, dentro El Sha e Gonalons" GIRO DEL MONDO - Le parole del suo agente, dall'Inghilterra, hanno fatto il giro del mondo: sono state riprese , ovviamente, in ...

Roma - Bruno Peres : 'Via Alisson? Sarei triste. E su quel salvataggio contro lo Shakhtar... - : ALISSON - 'Alisson tra i primi portiere al mondo? Siamo tutti contenti per lui, perché sta lavorando tanto: diventerà il portiere più forte al mondo. C'e' un pochino di paura che qualche squadra lo ...

Roma - l'ex Amelia : Alisson vale più di 120 milioni - ti porta 15 punti a stagioneì : ... estremo difensore giallorosso ricercato dai top club europei: 'Sono 3 anni che lo conosco e che punto su Alisson, vorrei che restasse a Roma per tanti anni e diventasse il miglior portiere del mondo ...

Roma - il Real Madrid vuole Alisson : pronti 60 milioni : Roma, il Real Madrid vuole Alisson: pronti 60 milioni Ha incantato tutto il mondo con le sue parate, ora Alisson è uno dei portieri più cercati al mondo. E il club che sta provando a mettere le mani sul numero 1 della Roma è il Real Madrid. Secondo il Corriere dello Sport i Blancos, che […]

Roma - ag. Alisson : 'Non abbiamo parlato col Liverpool. Sul rinnovo...' : Il suo agente, Zé Maria Neis , ne parla al Sun : 'Alisson è sicuramente uno dei migliori portieri al mondo. Ama la Roma al 100%. Firmerà un nuovo contratto? Ora è concentrato soltanto sulla Serie A e ...

Alisson AL REAL MADRID?/ Calciomercato Roma - offerta choc da 60 milioni dei galacticos : il portiere vacilla : ALISSON al REAL MADRID? Calciomercato Roma: Florentino Perez deciso a portare il portiere brasiliano al Bernabeu. L'offerta ai giallorossi è di quelle irrinunciabili, ma Monchi...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:04:00 GMT)