Salvini scarica Berlusconi e apre ad un Governo Lega-M5S

DIETRO LE QUINTE/ Il piano - targato Mediaset - di Berlusconi per scaricare Salvini : La lettera di Berlusconi ai nuovi eletti segna una prima svolta vera nel dopo voto. Berlusconi vuole liberarsi di Salvini e fare un patto con M5s.

DIETRO LE QUINTE/ Il piano (targato Mediaset) di Berlusconi per scaricare Salvini : La lettera di Berlusconi ai nuovi eletti segna una prima svolta vera nel dopo voto. Berlusconi vuole liberarsi di Salvini e fare un patto con M5s. Ecco come pensa di fare. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:00:00 GMT)CAOS PD/ La trappola di Scalfari, Napolitano e Corriere DIETRO il bacio mortale di M5s, int. a P. Caldarola DIETRO LE QUINTE / La tresca Pd-M5s c'è ma rimane nascosta, di A. Fanna

Il programma del centrodestra firmato da Cav - Salvini e Meloni : clicca per scaricarlo e leggerlo : Ecco il patto del centrodestra , firmato dai tre leader della coalizione: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni . clicca qui per scaricarlo e consultarlo

Salvini non scarica Fontana : Matteo Salvini non ha la minima idea di scaricare Attilio Fontana, il candidato del centrodestra in Lombardia, dopo le sue frasi sulla "razza bianca" che rischia di scomparire a causa delle migrazioni.