Salvini bacia Di Maio sulle labbra | il murales appare nelle strade del centro di Roma

Roma - compare murales vicino al Parlamento : Salvini bacia Di Maio : Roma, compare murales vicino al Parlamento: Salvini bacia Di Maio Nella notte l’artista di strada Tvboy ha disegnato in via del Collegio Capranica i leader di Lega e M5S sullo sfondo di un cuore rosso e, in via dei Pianellari, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con in braccio un bambino di ...

Salvini a Sanremo : 'Bacia la Isoardi per sfuggire alle domande. Il 4 marzo canto Liberi Liberi. Faremo il 47% come Sanremo' : All'ingresso si lascia andare a qualche battuta sulla politica: "La canzone che preferisco di Baglioni? Avrai". alle elezioni, continua, "noi avremo il 47%, come lo share di Sanremo". http://o.aolcdn.