Afghanistan | la forza di volontà di Jahantab che vuole studiare

vanityfair

(Di venerdì 23 marzo 2018) Mentre risolve il test di ammissione alla facoltà di Scienze Sociali (l’esame «Kanor») all’istituto di istruzione superiore Nasirkhosraw nella città di Nilli, in, una giovane donna di 25 anni allatta il suo bambino, di due mesi. È seduta a terra: sulle sue gambe incrociate è accoccolato il figlio, mentre lei tiene in mano la penna e risponde alle domande. Quella donna si chiama: ha tre figli, e dal suo villaggio, Hoshoto, nel distretto di Miramar, ha viaggiato da sei a otto ore per arrivare in classe. Stava sostenendo l’esame, quando il bimbo ha cominciato a piangere e lei ha lasciato la scrivania per sedersi sul pavimento e continuare a rispondere ai quesiti prendendosi cura di lui. A fotografare e a postare sui social quella scena straordinaria – già diventata virale – è stato il docente universitario che era in classe durante l’esame, Yahya Erfan. «Questa foto, ...