A 6 anni scrive una lettera alla Nasa | ' Plutone non può essere declassificato a

Terzigno - il padre killer scrive alla figlia di 9 anni : 'Capirai cosa mi ha fatto tua madre' : Sarebbero proprio 20 le lettere che il padre-killer e suicida di Terzigno ha lasciato alla figlia di 9 anni. E confermano che la 'molla' che ha scatenato la tragedia è stata la scoperta di una ...

A quarant’anni da via Fani : una nuova pagina da scrivere : A quarant'anni di distanza dagli eventi, il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro è una pagina ancora dolorosamente aperta della storia d'Italia. Ciò per vari motivi. C'è, innanzi tutto, il doveroso rispetto e la partecipazione per la memoria degli uccisi e per il dolore delle loro famiglie. C'è una memoria pubblica dello Stato italiano che, giustamente, valorizza la commemorazione e la riflessione su uno degli attacchi ...

Torino : Michele - suicida a 17 anni per bullismo. Scriveva : 'I miei sogni sbiadiscono - mi stanno portando via tutto' : Michele Ruffino si è suicidato il 23 Febbraio lanciandosi dal ponte di Alpignano , TO, . Un ragazzo di soli 17 anni vittima di bullismo . Dopo la sua morte, la madre ha trovato diversi file sul pc, ...

Ha un tumore e chiede aiuto a un naturopata : le prescrive fiori di Bach. Muore a 46 anni : Per combattere un tumore al seno chiede aiuto ad un naturopata, ma dopo pochi mesi si ritrova in fin di vita e quando finalmente si rivolge agli oncologi è troppo tardi. Vittima di questa vicenda è una donna di 46 anni, siciliana, morta circa un anno fa. A denunciare l'accaduto è stato l'oncologo del Cro di Aviano (Pordenone) Massimiliano Beretta, che mette in guardia, dalle colonne del Gazzettino, sull'affidarsi a questi ...

Morto Soffiantini - 8 mesi nelle mani dell'Anonima. anni dopo aiutò un suo sequestratore a scrivere libro poesie : Erano le 20.30 del 17 giugno 1997, quando a Manerbio, cittadina non molto distante da Brescia, nella villa dei Soffiantini, quattro banditi incappucciati sequestrarono Giuseppe. L'inizio di 237 giorni ...

Sofia Goggia - il tweet che fa impazzire i fan : 'Ecco cosa scrivevo a 10 anni' Video : Frequentava ancora le elementari quando Sofia Goggia [Video] aveva scritto su un foglio di carta il suo destino. Non aveva neanche dieci anni e gia' si tuffava con gli sci ai piedi sognando di trovarsi al cancelletto di partenza per fiondarsi verso il traguardo all’inmento di un obiettivo importante. La campionessa olimpica ha pubblicato la foto di un documento in cui erano fissati i suoi obiettivi quando era ancora una bambina accompagnato dal ...

L'innocenza per lenire il dramma - il piccolo Giovanni scrive alla compagna di Astori : 'ciao Francesca - dì a tua figlia che suo papà era un ... : Giacomo, un bambino di 12 anni, ha scritto una lettera alla compagna di Astori lasciandola appena fuori dalla casa in cui vive con la figlia Vittoria Instagram @Francesca_fioretti L'innocenza di un ...

Charlotte Casiraghi scrive un libro di filosofia con il suo professore del liceo di 70 anni : La principessa che ama la filosofia: così potrà essere ricordata la figlia di Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi, che ha scritto un libro a quattro mani con il suo insegnante di liceo Robert Maggiori, 70 anni, proprio a tema filosofico. Prima voce: l'amore."Si poneva molte domande, come tutti gli allievi, ma era più tenace degli altri nel cercare le risposte. La filosofia è stata una scoperta che le stava bene, ...

Sofia Goggia/ Il suo tweet è subito virale : “Ecco cosa scrivevo a 10 anni…” : Sofia Goggia il tweet virale: “Ecco cosa scrivevo a 10 anni…”. Sul proprio profilo ufficiale, la campionessa olimpica di discesa libera, ha mostrato una scheda di 16 anni fa(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:22:00 GMT)

Sofia Goggia - il tweet che fa impazzire i fan : 'Ecco cosa scrivevo a 10 anni' : Frequentava ancora le elementari quando Sofia Goggia aveva scritto su un foglio di carta il suo destino. Non aveva neanche dieci anni e già si tuffava con gli sci ai piedi sognando di trovarsi al cancelletto di partenza per fiondarsi verso il traguardo all’inseguimento di un obiettivo importante. La campionessa olimpica ha pubblicato la foto di un documento in cui erano fissati i suoi obiettivi quando era ancora una bambina accompagnato dal ...

Macchine da scrivere - grafica e design : Roma celebra i 110 anni di Olivetti : ... l'idea di Adriano Olivetti, del tutto unica, è di dare una specie di forma al lavoro, per cui il dirigente o l'operaio deve lavorare in un mondo fatto anche di architettura, grafica e design e di ...

Macchine da scrivere - grafica e design : i 110 anni di Olivetti : Roma, 19 feb. , askanews, - La mostra "Looking forward. Olivetti: 110 anni di immaginazione", fino al primo maggio alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, celebra l'importante ...

Federer riscrive la storia - a 36 anni torna n.1 del mondo : Roger Federer ha riscritto la storia, compiendo la missione che lo aveva portato ad accettare la wild card per l'"ABN AMRO World Tennis Tournament", torneo ATP 500 in corso sul veloce indoor di ...

La scoperta di un vino di 6000 anni fa potrebbe riscrivere la storia della Sicilia : Il vino, si sa, più invecchia e più è buono, ma in pochi avrebbero il coraggio di bere un alcolico di 6 mila anni fa. In Sicilia, però, il ritrovamento di tracce di vino di età preistorica all'interno di una grotta sul Monte San Calogero (o Kronio) ha fatto fare i salti di gioia agli archeologi che lo hanno riportato alla luce e non per una eventuale futura messa in commercio di quella particolare ...