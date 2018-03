Ufficiale via libera di Samsung Pay in Italia | le novità attive dal 22 marzo

Modello D3 - III fascia Ata - Ufficiale : al via la scelta scuole; ecco le scadenze : Finalmente dopo mesi di attesa si ha una data certa sulla scelta delle 30 scuole tramite compilazione del Modello D3 su istanze online del sito Miur. Tutti coloro che tra il 30 settembre e il 30 ottobre scorsi hanno presentato domanda d'inserimento o aggiornamento per la terza fascia Ata possono procedere con la presentazione del tanto atteso Modello D3. Vediamo i dettagli con scadenze e termini della presentazione. Data Modello D3 terza fascia ...

Genoa-Cagliari rinviata per la morte di Davide Astori : Ufficiale - non si gioca : ... dominio partenopeo, Juve a -4 Dove vedere Cagliari-Napoli, diretta tv e live streaming. Serie A, oggi 26 febbraio Cagliari-Napoli probabili formazioni: le ultime novità dalla Sardegna Arena

Serie A : Ufficiale - rinviate Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : La terribile notizia della morte di Davide Astori che ha scosso il mondo del calcio ha portato la Lega Serie A a rinviare le partite tra Udinese e Fiorentina, prevista per le 15 di oggi, e Genoa-Cagliari, delle 12.30. A breve si attendono aggiornamenti anche sulle ...

Ufficiale : rinviata Udinese-Fiorentina per la scomparsa di Astori : A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata a data da ...

Serie B - Ufficiale : rinviata Pro Vercelli-Perugia : Serie B, ufficiale: rinviata Pro Vercelli-Perugia – “In seguito alla forte nevicata di questa mattina la partita Pro Vercelli-@ACPerugiaCalcio è rinviata a data da destinarsi. Si attende solo l’ufficialità degli organi competenti#PrvPer #ProVercelli”. Questo il comunicato dal profilo Twitter della Pro Vercelli, non si disputerà quindi la gara di campionato valida per 29^ giornata del campionato di Serie B, adesso da decidere la ...

Ufficiale - rinviata Arezzo-Livorno : il comunicato : Ufficiale il rinvio di Arezzo-Livorno, gara valevole per la 25^ giornata del campionatato di Serie C Girone A. La gara è stata rinviata a data da destinarsi per evitare il rischio sciopero dei calciatori dell’Arezzo dopo il duro sfogo di Moscardelli e compagni per mettere in evidenza la difficile situazione del club. Ecco il comunicato: “Con comunicato Ufficiale pubblicato in data odierna, il Presidente della Lega Pro, Gabriele ...

Serie B Ternana Unicusano - Ufficiale : via Mariani - panchina a De Canio : TERNI - Cambio della guardia sulla panchina della Ternana . Il club rossoverde ha infatti deciso di sollevare il tecnico Mariani dall'incarico di allenatore della prima squadra per poi affidarlo a ...

È Ufficiale : viviamo nell'era geologica dell'Antropocene. La prova è questo albero : Su questo sperduto e incontaminato territorio vive un unico albero - 'il più solitario al mondo', perché non ve ne sono di più vicini nell'arco di 200 chilometri. È un peccio di Sitka, una pianta che ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 Ufficiale! Rinviata per vento la discesa maschile. Raffiche oltre i 70km/h - impossibile gareggiare : Le previsioni del tempo lo avevano già annunciato nei giorni scorsi e, purtroppo, quello che sembrava essere solamente un rischio è diventato realtà. La discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 – prevista per questa notte alle ore 3 – non si disputerà e sarà Rinviata a data da destinarsi. Il vento ha reso impossibile il regolare svolgersi della gara, con Raffiche che hanno superato i 70km/h. Per tutti gli ...

Ufficiale! Rinviata per vento la discesa maschile. Raffiche oltre i 70km/h - impossibile gareggiare : Le previsioni del tempo lo avevano già annunciato nei giorni scorsi e, purtroppo, quello che sembrava essere solamente un rischio è diventato realtà. La discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 – prevista per questa notte alle ore 3 – non si disputerà e sarà Rinviata a data da destinarsi. Il vento ha reso impossibile il regolare svolgersi della gara, con Raffiche che hanno superato i 70km/h. Per tutti gli ...

Concorso scuola 2018 - è Ufficiale : al via le domande dal 20 Febbraio - ecco come Video : Oggi, 1 Febbraio 2018, si è tenuto un incontro molto importante e atteso tra i sindacati e i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Il #Concorso scuola 2018 è stato ufficializzato ed in particolare il primo dei tre concorsi che si terranno in quest'anno, cioè quello riservato agli abilitati. Ebbene il Miur ha comunicato ai sindacati che le domande dei docenti abilitati che decideranno di aderire al bando, dovranno ...

Ufficiale il tour di Red Canzian per Testimone del tempo - al via dal 4 maggio : info biglietti in prevendita : Il tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. L'ex bassista dei Pooh sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Ognuno ha il suo racconto, con il quale conferma la collaborazione artistica con Miki Porru. Il brano è compreso nella tracklist di Testimone del tempo, disco che rilascerà il 16 febbraio 2018. L'album è rilasciato su etichetta BMG e distribuito da Warner Music. Il disco sarà presentato nel corso del tour che Red ...

È Ufficiale : 22 nordcoreani alle Olimpiadi con gli atleti del Sud|E Kim prova la seggiovia : Inizia la tregua olimpica. Accordo raggiunto a Losanna nella riunione chiave del Comitato olimpico internazionale: «Una pietra miliare»

Calciomercato Milan - Borini e Andrè Silva via? Arriva il commento Ufficiale della società : Calciomercato Milan – Nei vari quotidiani sportivi in edicola questa mattina si parla di un possibile addio di Borini e Andrè Silva dal Milan. In particolare l’esterno ex Liverpool e Roma sarebbe finito nel mirino del Torino di Mazzarri, mentre per il portoghese si parla di un video apparso in rete in cui non festeggia l’ultima vittoria segno di un ‘mal di pancia’ evidente. Nel consueto spazio ‘Edicola ...