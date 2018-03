Scandalo dati | rivelazione del Guardian | Zuckerberg e Kogan già “amici” nel 2011

Scandalo dati - rivelazione del Guardian : Secondo il quotidiano i rapporti tra i due erano iniziati prima della caso Cambridge Analytica: sette anni fa Facebook trasmise al ricercatore dati aggregati su ben 57 miliardi di “amicizie”|

Scandalo Facebook - come proteggere i tuoi dati dagli spioni : L'unico metodo a prova di smanettoni è smettere di utilizzare il social network più famoso del mondo. Ma per chiunque non voglia rinunciare, ci sono una serie di strategie che rendono la vita più ...

Scandalo dati - Zuckerberg rompe il silenzio : "Sono responsabile di quello che è successo" : "Se non riusciamo a proteggere i vostri dati non meritiamo di essere al vostro servizio" scrive il fondatore di Facebook sulla sua pagina personale. Intanto, si calmano i mercati mentre negli Usa scatta la prima class action contro il social media

Scandalo dati Facebook - Zuckerberg : “Sono io il responsabile di quanto è successo” : «Sono responsabile di quello che è successo»: Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo Scandalo dei dati personali raccolti su Facebook. «Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare», scrive sulla sua pagina personale del social media. «Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di essere...

Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo Scandalo dei dati personali raccolti da Facebook : "Sono responsabile di quello che è successo" : "Sono responsabile di quello che è successo": Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook. "Abbiamo fatto degli errori, c'è ancora molto da fare", scrive sulla sua pagina personale del social media. "Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni", aggiunge."Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di ...

Scandalo dati - negli Usa scatta la prima class action contro Facebook - : L'azione legale nei confronti del social network e di Cambridge Analytica è stata avanzata presso la corte distrettuale di San Jose, in California. Secondo i promotori, i dati raccolti sarebbero ...

Scandalo dati - l’autore dell’app : “Io capro espiatorio di Facebook e Cambridge Analytica” : Aleksandr Kogan si definisce un «capro espiatorio» per coprire le responsabilità di Cambridge Analytica e di Facebook. Il ricercatore dell’università di Cambridge di origini moldave, autore dell’app “This is Your Digital Life”, usata per raccogliere i dati degli utenti del social network e dei loro contatti, si sfoga in un’intervista alla Bbc, aff...

Inchiesta AGCOM su Scandalo Facebook : per le elezioni del 4 marzo dati rubati anche in Italia? : Lo scandalo Facebook relativo al furto dei dati di ben 50 milioni di profili statunitensi da parte di Cambridge Analytica potrebbe avere delle conseguenze anche in Italia? Soprattutto in occasione delle recentissime elezioni politiche del 4 marzo, anche nel nostro paese potrebbe essere accaduto qualcosa di simile a quando verificatosi oltreoceano in occasione delle presidenziali che hanno visto trionfare Trump? La domanda è lecita e a porsela ...

Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo Scandalo dati rubati da Cambridge Analytica : Lo scandalo tiene banco: Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo che, in questi giorni, si è a lungo parlato del caso Cambridge Analytica avvenuto in USA ma con ovvi risvolti anche da noi? Per chi si fosse perso la vicenda, ecco brevemente cosa è successo: il Guardian e il New York Times hanno pubblicato un'indagine che attesta (senza ombra di dubbio) Come la società di consulenza e marketing su menzionata abbia prelevato una gran ...

Dati manipolati - Facebook travolto dallo Scandalo. Il parlamento Ue e di Londra convocano Zuckerberg : NEW YORK Il settimanale Newsweek ieri chiedeva: «È arrivata la fine per il più potente social network del mondo?». Domanda non peregrina: abbiamo già visto cadute...

Se i dati possono comprare le nostre libertà : cosa resterà per i consumatori dopo lo Scandalo che ha coinvolto Facebook : Lo scandalo di Cambridge Analytica si è abbattutto come uno tzunami sulla società con la forza di quegli eventi che sembrano in grado di cambiare tutto. Per le nostre vite, per i nostri dati e forse anche per il web. Qualcuno sussurra...

Scandalo sull’uso illecito dei dati : Facebook si difende : «Noi ingannati» : Zuckerberg convocato da Londra e dal Parlamento Ue. Si muove anche l’Italia. Il capo della sicurezza del colosso verso l’addio. Titolo ancora giù a Wall Street: -2,6%. Cambridge Analytica si vantò di aver fatto vincere Trump

Scandalo sull’uso illecito dei dati : Zuckerberg convocato da Londra e dal Parlamento Ue. Si muove anche l’Italia. Il capo della sicurezza del colosso verso l’addio. Titolo ancora giù a Wall Street: -2,6%. Cambridge Analytica si vantò di aver fatto vincere Trump

Scandalo sull’uso illecito dei dati - Facebook si difende : “Indignati - siamo stati ingannati” : La Commissione parlamentare britannica sulla Cultura, i Media e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un’audizione sullo Scandalo relativo all’abuso dei dati di milioni di utenti che coinvolge Facebook e la società di consulenza politica Cambridge Analytica. Lo ha reso noto il presidente della commissione, Damian Collins, citand...