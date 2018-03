PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 22 marzo 2018 a LatteMiele : cautela per i Pesci - calma per lo Scorpione : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 22 marzo 2018, a LatteMiele. Previsioni segno per segno: grande cautela per i Pesci, lo Scorpione deve risolvere alcuni problemi con calma.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:28:00 GMT)

Scoperto negli oceani il rifugio dei Pesci in fuga dal caldo : Scoperta la zona degli oceani in cui si rifugiano i pesci della barriera corallina in cerca di acque meno calde: e’ popolata da specie sconosciute, si trova fra 130 e 300 metri di profondita’ ed e’ stata chiamata raritrofica per la bassa presenza di luce e sostanze nutritive. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports. La ricerca e’ stata condotta dai biologi marini del Museo ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 19 marzo 2018 : Gemelli Marte non è più opposto - Pesci tensioni in vista : Oroscopo, oggi lunedì 19 marzo 2018, di Paolo Fox. Previsioni segno per segno: recupero ma solo a metà per l'Ariete, il Cancro pronto a valutare delle offerte.E gli altri segni?(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Pistoia - ex sindaco di Pescia si ricandida dopo l’arresto : è imputato per peculato. Quattromila firme a suo sostegno : Più di Quattromila cittadini gli hanno chiesto di ricandidarsi e alla fine l’ex sindaco Pd di Pescia, Oreste Giurlani, li ha accontentati. Nonostante l’inchiesta per peculato e traffico di influenze che pesa sulle sue spalle e una richiesta di rinvio a giudizio dei magistrati di Firenze che lo avevano fatto arrestare il primo giugno di un anno fa. Giurlani, presidente dell’Unione dei Comuni Montani della Toscana dal 2005 al 2016, era stato ...

Maltempo Pistoia : frana nel Pesciatino - evacuate 6 famiglie : Intervento dei vigili del fuoco di Pescia (Pistoia) in una strada della zona collinare tra le frazioni di Pietrabuona e Medicina per una frana causata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Lo smottamento risulta essere ancora in movimento e per tale motivo sono state evacuate 6 famiglie in via precauzionale. Sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale, l’ufficio tecnico del Comune e l’impresa a cui è demandata la messa in ...

Oroscopo : classifica settimanale 19-25 Marzo Paolo Fox/ Dal 19 al 25 marzo : il punto su Pesci - Gemelli e Toro : Oroscopo di Paolo Fox, classifica settimanale dal 19 al 25 marzo 2018: cosa prevedono le stelle? Settimana al flop per Cancro, Bilancia. Vergine, Acquario, Pesci sul piede di guerra(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 17:22:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo weekend 17-18 marzo : Acquario nuove iniziative - Pesci vincenti : Oroscopo del weekend, previsioni di PAOLO Fox a I Fatti Vostri per sabato 17 e domenica 18 marzo: Leone settimana di recupero, la Vergine ha la Luna opposta ma può vivere buone giornate.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Branko di marzo : Ariete un periodo avventuroso - Pesci una spinta fortissima : La serenità ritrovata vi dà una mano anche per recuperare appieno la forma fisica: potete ricominciare a praticare sport in maniera assidua, soprattutto se qualche infortunio ve l'aveva impedito ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 16 marzo 2018 a LatteMiele : la Luna sorride ai Pesci : Oroscopo PAOLO Fox, oggi venerdì 16 marzo 2018. Analisi segno per segno: i Pesci hanno la Luna favorevole, la situazione dei Gemelli migliora, qualche problema per il Capricorno.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:09:00 GMT)

Pesci : Marina Cvetaeva è stata una grande poeta russa, ma visse sempre in povertà. Quando lo scrittore tedesco Rainer Maria Rilke le chiese come immaginava il regno dei cieli, lei rispose: “Come un posto dove non dovrò mai più spazzare pavimenti”.... Leggi

Multato - ambulante lancia Pesci in strada : dovrà pagare altri 4mila euro : Lo hanno Multato e lui, per tutta risposta, ha reagito lanciando pesci in strada: ora il venditore ambulante dovrà pagare altri 4mila euro di multa. E' successo a Palermo, nel corso dei controlli straordinari della...

Paolo Fox/ Oroscopo oggi - 14 marzo 2018 a LatteMiele : Leone un po' caldo - Pesci in recupero : Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 marzo 2018. Previsioni segno per segno: Leone in calo, recupero invece per i Pesci. Vergine non sottovalutare le novità, Canro giornate particolari(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:44:00 GMT)

Oroscopo del giorno 14 marzo 2018 segno al top Pesci : Oroscopo del giorno mercoledì 14 marzo 2018, tutti i segni zodiacali. Leggiamo insieme cosa ci dicono le stelle, con un occhio di riguardo al segno favorito che è Pesci. INDICE Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ariete 21 marzo-20 aprile: l’anima gemella è diventata possessiva per questo dovete trovare un compromesso affinché i reciproci spazi di ... The post Oroscopo del giorno ...

"Ha strangolato mio figlio Gabriel e deve pagare. Ma lasciatela in pace - non abbiate rabbia. Io e Pesciolino non siamo così" : Ha scioccato tutto un paese la drammatica vicenda del piccolo Gabriel Cruz, 8 anni, scomparso 12 giorni fa a Almeria nel sud della Spagna, il cui cadavere è stato ritrovato nel baule dell'auto della compagna del padre la dominicana Ana Julia Quezada, 43 anni, ritenuta la presunta assassina.Il bimbo, ha rivelato oggi l'autopsia, è stato strangolato il giorno stesso della scomparsa. La donna, da giorni principale sospetta per la ...