M5S | Di Maio stoppa il centrodestra | Romani invotabile

M5S : Anzaldi - minacce Di Maio su rimborsopoli finiscono in farsa : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “rimborsopolim5s, minacce Di Maio in campagna elettorale finiscono in burletta. Aveva detto: ‘Se non si dimettono li denuncio’. Invece gli manda una email: ‘Non iscrivetevi a nostro gruppo’. Poltrone impresentabili salve: pagano italiani. Ecco il video con le bugie di Di Maio”. Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, pubblicando il video con ...

Camere - Di Maio : «Romani è invotabile» Alle 20 capigruppo convocati dal M5S : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Salvini: «Trattative azzerate, una Camera spetta al centrodestra»

M5S e Lega - niente accordo sulle Camere : 'Di Maio non vuole Romani' E il Pd vuole azzerare tutto : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere . Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati ...

GOVERNO DI MAIO-SALVINI-BERLUSCONI/ Accordo sulle Camere - rebus nomine : salta assemblea M5S : Accordo Di Maio-Salvini sulle Camere: duello in vista del GOVERNO sui responsabili, con spettro dell'opposizione. A chi la maggioranza? Spunta il "nodo" Berlusconi(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Governo M5S-Centrodestra/ Nomine Camere - Di Maio : asse con Salvini ma la base teme Berlusconi : Centrodestra, pronto Governo con M5s? Le Nomine di Camera e Senato, i dubbi sull'asse Di Maio-Salvini e i timori per Berlusconi e Meloni. Vertice a Palazzo Grazioli e prossimi scenari(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:38:00 GMT)

Governo : ex M5S Campanella - accordo Di Maio con il centrodestra mi fa paura : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Il ventilato accordo 'programmatico' tra il M5S e il centrodestra "mi fa paura, mi farebbe persino rimpiangere un Governo Renzi, ed è quanto dire...". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Campanella, ex senatore del M5S, poi passato con LeU, parlando dell'accordo che se

M5S - cresce la fronda contro Di Maio L'obiettivo? E' quello di bruciarlo : Mentre procede a tentoni verso la formazione di un nuovo governo, Luigi Di Maio ha altre gatte da pelare. Che nel m5s non sia amatissimo lo dimostrano i voti da lui raccattati alle parlamentarie online: poco più di quattrocento voti, quasi quanto un aspirante amministratore alle elezioni di condominio Segui su affaritaliani.it

Rebus governo : Berlusconi apre al M5S ma Di Maio corteggia il PD : Si tratterebbe di un accordo basato su alcuni punti fondamentali in tema di economia, lavoro, sicurezza, immigrazione. Se poi saranno i grillini a dire no è il ragionamento del leader forzista allora ...

Berlusconi apre al M5S - Di Maio accetterà i suoi voti per governare? : Silvio Berlusconi (Foto: Facebook di Silvio Berlusconi) Piuttosto che precipitare nell’insignificanza, e perdere influenza sulle scelte che toccano il mondo editoriale e finanziario che da sempre rappresentano la sua principale preoccupazione, Silvio Berlusconi potrebbe dare il via libera a un governo Frankenstein Lega-5 Stelle. Non che servano i suoi voti per un’eventuale fiducia parlamentare ma dall’accordo sulla presidenza del Senato a Forza ...