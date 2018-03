Chi l' ha visto | omicidio Vannini | chieste pene durissime per Ciontoli e i figli

“Il suo cuore sta cuocendo”. Orrore infinito. Una coppia come tante : ma la realtà era diversa. Prima compie sul suo corpo un vero scempio - poi Chiama la polizia : “Quello che abbiamo visto non è umano…” : Una storia dell’Orrore che arriva dalla Russia e che per la sua atrocità ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il protagonista di questo evento di cronaca si chiama Alexey Yastrebov, un uomo di 35 anni che è stato arrestato per l’omicidio della 27enne Ekaterina Nikiforova. Un delitto dai contorni decisamente macabri, dal momento che il 35enne non solo ha ucciso la donna, ma ne avrebbe anche mangiato il cuore. Secondo il quotidiano ...

Chi l'ha Visto? - spari in strada a Monteverde : "L'autista di un autobus ha fermato i carabinieri" : Le immagini trasmesse da Chi l'ha Visto? mostrano l'autista di un autobus attirare l'attenzione dei Carabinieri che a Monteverde hanno sparato in strada per fermare l'auto che stavano...

Incidente stradale per Clemente Mastella - amputata falange di un dito. "Ho visto morte negli ocChi" : Il Sindaco di Benevento stava tornando da Roma lungo la Statale Telesina. Forte l'impatto con un'altra auto all'altezza dello svincolo di Dragoni

CLEMENTE MASTELLA - INCIDENTE STRADALE E FALANGE AMPUTATA/ Ultime notizie - “Visto la morte negli ocChi” : Campania, INCIDENTE STRADALE per CLEMENTE MASTELLA: ferito, FALANGE AMPUTATA dopo lo schianto sulla statale a Caserta. Ultime notizie e aggiornamenti: ricoverato, a breve trasferito a Roma(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:48:00 GMT)

Chi l'ha Visto : la strage di Latina e la morte di Ilaria Alpi hanno qualcosa in comune : La strage di Cisterna e la morte della giornalista Ilaria Alpi hanno qualcosa in comune. Chi l'ha Visto? manda in onda le immagini della conferenza stampa indetta dal procuratore di Latina Andrea De ...

Chi l'ha Visto? - spari in strada a Monteverde : 'L'autista di un autobus ha fermato i carabinieri' : Le immagini trasmesse da Chi l'ha Visto? mostrano l'autista di un autobus attirare l'attenzione dei Carabinieri che a Monteverde hanno sparato in strada per fermare l'auto che stavano inseguendo. I ...

Chi l’ha visto? : “Miriam MazzocChi si è allontanata in modo volontario” : Anche “Chi l’ha visto” mercoledì sera si è occupato del caso di Miriam Mazzocchi. Il fratello Vittorio ha partecipato alla

Clemente Mastella ferito in incidente stradale. "Ho visto la morte con gli ocChi" : Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 372 Telesina, in seguito ad uno scontro tra l'auto su cui viaggiava e un'altra automobile, ...

Clemente Mastella ferito in un incidente stradale - amputato un dito : "Ho visto la morte con gli ocChi" : Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 372 Telesina, in seguito ad uno scontro tra l'auto su cui viaggiava e un'altra automobile, alla cui guida c'era una donna. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'uscita di Dragoni (Caserta). Mastella avrebbe subito lesioni a una mano e l'amputazione della falange di un dito, ma le sue condizioni generali non destano ...

Incidente stradale per Clemente Mastella : "Ho visto la morte con gli ocChi" : Clemente Mastella è rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale nel casertano. L’Incidente è avvenuto sulla statale Telesina, nei presi dello svincolo di Dragoni. Mastella avrebbe subito lesioni a una...

Mastella ferito in un incidente stradale : "Ho visto la morte con gli ocChi" : Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 372 Telesina, in seguito ad uno scontro tra l'auto su cui viaggiava e un'altra automobile, alla cui guida c'era una donna. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'uscita di Dragoni (Caserta). Mastella avrebbe subito lesioni a una mano, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. E' ricoverato nell'ospedale di Piedimonte ...

Mastella - grave incidente stradale a Caserta : amputato un dito. "Ho visto la morte con gli ocChi" : Leggo. incidente stradale per Clemente Mastella, a Dragoni, nell'Alto Casertano. Il sindaco di Benevento è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Piedimonte Matese, ma a breve...

Nottingham - Mariam Moustafa picChiata e uccisa dalle bulle/ La sorella : "Uccisa per errore" (Chi l'ha visto) : Nottingham, Mariam Moustafa picchiata e uccisa dalle bulle: si è trattato di uno scambio di persona? L'ipotesi sollevata dalla sorella della vittima 18enne.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 17:57:00 GMT)

Chi l'ha visto - anticipazioni 21 marzo 2018 : gli ultimi femminicidi - Mariam Moustafa e Alessandro Neri - info streaming : CHI l'ha visto, DIRETTA streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata di Chi l'ha visto di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà possibile vedere la 'diretta' ...