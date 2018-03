“Torturata e bruciata” Sono stati proprio loro Amava quell’impiego | a 20 anni le

caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Il suo sguardo incantava, era una ragazza timida,i bambini e aveva voglia di fare un’esperienza all’estero. Sophie Lionnet, una ragazza francese di 20nel gennaio 2016 si era trasferita a Londra, zona Wimbledon, per perfezionare il suo inglese e guadagnare un po’ di soldi per finanziare i suoi studi. Per mantenersi aveva preso un lavoro alla pari presso la famiglia di Sabrina Kouider, 35, e il compagno Ouissem Medouni, 40per occuparsi deibambini di 6 e 9. Era convinta di aver trovato in questa famiglia, consigliatale da una sua amica di università, il luogo ideale per crescere, professionalmente e non solo. Ma quella casa è stata una trappola. Il corpo di Sophie è stato infatti trovato quasi carbonizzato nel giardino di casa della coppia, il 20 settembre scorso, dopo le segnalazioni di alcuni vicini che avevano visto una colonna di ...