Bollorè fa cassa per la guerra Due miliardi per il rilancio su Tim Scott Jovane | mission

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Con una mossa a sorpresa come timing ma già nell’aria da qualche mese, Vivendi cede la propria partecipazione nel produttore francese di videogiochi, Ubisoft, per 2di euro. Vincent Bolloré non può permettersi altri passi falsi, pena il fallimento del suo progetto di dar vita a una Netflix d’Europa, dunque è probabile che possa usare parte del ricavato per rafforzare la presa in Telecom Italia (da cui i francesi possono ricavare un maxi dividendo scorporando la rete d’accesso), accettando di scendere sotto il 10% in Mediaset conferendo il 19% a un blid trust. L’opzione alternativa (lanciare un’Opa su Mediaset) appare meno convincente sia per il poco tempo a disposizione sia per lo svantaggio da recuperare rispetto alla famiglia Berlusconi (che può contare su circa il 45% del capitale contro il 29% circa di Vivendi). Segui su affaritaliani.it