Cutrone | “Nessuna paura | la Nazionale è un sogno”

newsgo

: ???? Milan, accordo per il rinnovo di Cutrone. Al rientro dalla Nazionale firmerà fino al 2023 con adeguamento. Nessuna clausola @SkySport - MarioGiunta : ???? Milan, accordo per il rinnovo di Cutrone. Al rientro dalla Nazionale firmerà fino al 2023 con adeguamento. Nessuna clausola @SkySport - Etzi2891 : RT @CastaDani3: #Cutrone e #Milan, avanti insieme fino al 2023 Accordo raggiunto e nessuna clausola rescissoria nel nuovo contratto (via @P… - LukeFenek : RT @IlReDellEst: Bellissima la notizia dell'imminente rinnovo di Cutrone senza nessuna clausola, senza nessuna tarantella, senza nessun pro… -

(Di martedì 20 marzo 2018): “Nessuna, laè un sogno” A Coverciano l’Italia del futuro ha le facce di Patricke Federico Chiesa. “Per me essere qui è un sogno, non ho, non ne ho mai avuta, questa è un’opportunità e cercherò di sfruttarla nel migliore dei modi”, ha spiegato l’attaccante del Milan. Gli fa …