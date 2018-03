Pd | Ricci | surreale dibattito su Aventino | pallino a Salvini-Di Maio

meteoweb.eu

: RT @matteoricci: +++ Pd: Ricci, surreale dibattito su Aventino. Pallino in mano a Di Maio e Salvini. Pd resti unito +++ @Agenzia_Ansa https… - bellini281 : RT @matteoricci: +++ Pd: Ricci, surreale dibattito su Aventino. Pallino in mano a Di Maio e Salvini. Pd resti unito +++ @Agenzia_Ansa https… - CircoloPDPoa : RT @matteoricci: +++ Pd: Ricci, surreale dibattito su Aventino. Pallino in mano a Di Maio e Salvini. Pd resti unito +++ @Agenzia_Ansa https… - bonzanto : RT @matteoricci: +++ Pd: Ricci, surreale dibattito su Aventino. Pallino in mano a Di Maio e Salvini. Pd resti unito +++ @Agenzia_Ansa https… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Roma, 19 mar. (AdnKronos) – ‘ilsull’del Pd che occupa quotidianamente l’agenda politica. Gli elettori hanno scelto in maniera chiara chi ha la responsabilità del governo e chi deve stare all’opposizione. I vincitori sono 5 Stelle e destra: hanno vinto con un programma del tutto alternativo al Partito democratico, nei contenuti e nell’atteggiamento”. Lo dice il responsabile enti locali Partito democratico Matteo. “Noi siamo arrivati terzi e chiaramente non abbiamo ilin mano. Tocca a Dila responsabilità di cercare soluzioni per dare un governo al Paese” e “anche un eventuale governo di unità nazionale o di scopo passa per un accordo preventivo tra grillini e destra. Quindi non si capisce di cosa si discute quando si parla dio non”.chiede ...