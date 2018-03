Nazionale | via al nuovo corso Buffon | Qui per senso di responsabilità

Nazionale - l'Italia riparte per un lungo viaggio - traguardo : Europei 2020 : riparte la Nazionale. Per un lungo viaggio. traguardo: gli Europei 2020. A parte la nuova Nations League, tutta da scoprire, non ci sono purtroppo tappe intermedie. Sarà doloroso, in questa lunga ...

Sport : tennistavolo - al via mercoledì l'open interNazionale giovani a Lignano Sabbiadoro : Roma, 19 mar 11:00 - , Agenzia Nova, - Il Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro ospiterà da mercoledì 21 a domenica 25 marzo l'"Italian Junior & Cadet Open", organizzato... , Ren,

Concorso Pubblico ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile : scadenza aprile 2018 : Procediamo con ulteriori aggiornamenti relativi a offerte di lavoro tramite concorsi pubblici. Si informa che l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha indetto un bando di Concorso Pubblico per l'assunzione di nuovo personale laureato. Ma entriamo nei particolari e scopriamo di che cosa si tratta. Bando di Concorso aprile 2018 L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha indetto un Concorso Pubblico, per esami, per il conferimento di 37 ...

Nasce il Comitato "Insieme per Via Nazionale" : ... Arturo si prefigge il compito di fare da portavoce delle istanze provenienti da quanti risiedono o lavorano in quello che dovrebbe essere il fulcro vitale dell'economia e della socialità locale, ...

Calabria : al via il progetto di valorizzazione del Parco Nazionale del Pollino : Il presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, il sindaco del Comune di Orsomarso, Antonio De Caprio, in collaborazione con l’Università della Calabria e la Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, hanno avviato presso la Presidenza del Parco nazionale del Pollino un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione delle risorse culturali, religiose e naturalistiche. ...

Florence Korea Film Fest - al via la rassegna cinematografica interNazionale : Da sottolineare anche i vari eventi collaterali, come la mostra fotografica a tema e gli spettacoli di danza. La rassegna 2018 sarà l'occasione anche per assegnare, da parte dell'Amministrazione ...

Florence Korea Film Fest - al via la consueta rassegna cinematografica interNazionale : Da sottolineare anche i vari eventi collaterali, come la mostra fotografica a tema e gli spettacoli di danza. La rassegna 2018 sarà l'occasione anche per assegnare, da parte dell'Amministrazione ...

Pallamano : avviato il training camp della Nazionale femminile - ora gli USA in amichevole : E’ iniziato quest’oggi il training camp della Nazionale italiana di Pallamano femminile, che vede le ragazze allenate dal direttore tecnico Riccardo Trillini sul campo del Pala Palumbo di Salerno fino a domenica 18, preparando inoltre due amichevoli contro la compagine degli Stati Uniti giovedì 15 e sabato 17, sempre alle ore 19. Nel gruppo, c’è attesa per il debutto del terzino mancino Eva Marie Schweitzer, classe 1998, mentre ...

Droga : Gdf Pavia smantella traffico interNazionale - 24 arresti : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – La Guardia di finanza di Pavia e gli uomini dello Scico stanno conducendo un’operazione per smantellare un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e alle rapine attiva in tutta Italia. Sono in corso di esecuzione 24 ordinanze di custodia cautelare in carcere in Lombardia, Calabria e Puglia. I reati contestati sono traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ...

Droga : Gdf Pavia smantella traffico interNazionale - 24 arresti : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Pavia e gli uomini dello Scico stanno conducendo un'operazione per smantellare un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e alle rapine attiva in tutta Italia. Sono in corso di esecuzione 24 ordinanze di custodia cautelare

Pavia. Traffico interNazionale di droga 24 arresti : I Carabinieri di Pavia e dello Scico sono stati impegnati dall’alba di oggi in un’operazione contro un’organizzazione criminale. La banda

Clima : Macron in India - al via Alleanza solare interNazionale : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – Al via all’Alleanza solare inernazionale (Isa) che è stata lanciata da Francia e India durante i lavori della Cop21 di Parigi. A partecipare all’Alleanza sono circa 121 paesi principalmente di Asia, Africa e America latina che se rappresentano circa il 73% della popolazione mondiale dispongono solo del 23% delle capacità fotovoltaiche nel mondo. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel ...

Clima : Macron in India - al via Alleanza solare interNazionale (2) : (AdnKronos) – Macron ha annunciato in quell’occasione che la Francia avrebbe impegnato, attraverso l’Agenzia francese di sviluppo (Afd), entro il 2022 circa 700 milioni di euro aggiuntivi in prestiti e in dotazioni per sostenere dei progetti in circa sessanta paesi aderenti all’organizzazione. Questo sforzo aggiuntivo porterà a 1 miliardo di euro l’impegno francese, che finora era di 300 mln di euro, in ...

Cambiamenti climatici : al via i lavori dell’Alleanza Solare InterNazionale : Aperti oggi a New Delhi i lavori della Conferenza di fondazione dell’Alleanza Solare Internazionale, un progetto per contrastare gli effetti negativi dei Cambiamenti climatici, anche attraverso l’uso del fotovoltaico. L’iniziativa, lanciata da Francia e India nel 2015 durante la COP21 di Parigi, è stata accolta positivamente da 121 Paesi, anche se al momento solo 56 hanno ratificato il relativo l’Accordo Quadro. Macron, ...