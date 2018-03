Crotone | Vrenna | ' Bisogna vincere con la Roma La salvezza'

Crotone - Vrenna : 'Vogliamo staccare la Spal' : Gianni Vrenna , presidente del Crotone, è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con la SPAL: 'È una sfida importante per noi, se riusciamo a portare a casa i tre punti possiamo mettere un buon margine sulla terzultima'.

Crotone - il presidente Vrenna alza la voce contro gli arbitri : duro sfogo : Quella di ieri è stata una giornata nera per gli arbitri e per il Var. In particolare Tagliavento si è reso protagonista di una serie di incredibili errori in Crotone-Cagliari. Inspiegabile il goal annullato ai pitagorici nei minuti finali che avrebbe consentito ai calabresi di ottenere tre punti preziosissimi. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, il presidente Gianni Vrenna si è lasciato andare ad un duro ...

Calciomercato Crotone - il punto di del dg Vrenna : da Ricci alle “possibili sorprese” : Calciomercato Crotone – Dopo Capuano, il Crotone ha ufficializzato anche l’acquisto di Benali ma i calabresi non hanno intenzione di fermarsi. Il direttore generale dei pitagorici, Raffaele Vrenna, ha fatto un punto sul mercato: “Stiamo aspettando di concludere per Ricci e poi saremo al completo, ma potrebbe arrivare qualche sorpresa. Abbiamo fatto più mercato, e prima, per sistemare la squadra sperando che questi acquisti ...

Vrenna - dg Crotone : “Trattativa per Tonelli sfumerà. Giaccherini ha un ingaggio troppo alto” : Tonelli che Giaccherini potrebbero dire addio al Napoli nelle prossime settimane. Il difensore ha collezionato praticamente zero presenze in questa prima parte di stagione e il suo futuro sembra destinato ad essere lontano dalla squadra azzurra. Per il centrocampista invece sono solo quattro le apparizioni stagionali fra campionato e coppe. L’agente di Giaccherini ha già più […] L'articolo Vrenna, dg Crotone: “Trattativa per Tonelli ...

‘Ndrangheta - “rifiuti ospedalieri portati con camion dell’ex presidente del Crotone Vrenna e interrati vicino a una scuola” : Rifiuti ospedalieri trasportati con i camion di Raffaele Vrenna e interrati vicino a una scuola elementare. Monnezza e ‘Ndrangheta, un binomio imprescindibile tanto per la cosca dei “cirotani” quanto per le altre famiglie mafiose calabresi. Non ci sono solo i rifiuti dell’Ilva di Taranto nelle carte dell’inchiesta “Stige”, condotta dai carabinieri del Ros con il coordinamento della Dda di Catanzaro. Nell’ordinanza di custodia cautelare, che ...

Crotone - Vrenna fa il punto sul calciomercato : da Tonelli a Giaccherini - sino alle nuove piste : Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha parlato a Radio Crc delle vicende di mercato che coinvolgono il club calabrese: “Credo che la trattativa per Tonelli sfumerà, abbiamo già preso Capuano. Proveremo a rinforzarci ancora sugli esterni offensivi e a centrocampo, complice gli infortuni e la partenza di qualcuno. Giaccherini? I sogni son desideri. È un calciatore importante che percepisce uno stipendio elevato. Nessuno mette in ...

Calciomercato Crotone - Vrenna : "Giaccherini? Un sogno ma prende troppo" : Crotone - "Siamo stati interessati a Tonelli , ma prendendo Capuano l'affare è sfumato" . Il direttore generale del Crotone , Raffaele Vrenna , ha parlato così ai microfoni della trasmissione "Si ...

