Storia | addio a Jean Jolivet | studioso della filosofia medievale

Volkswagen dà l'addio al Maggiolino - muore un pezzo di Storia dell'auto : ... In Europa l'accoglienza fu più tiepida, ma i risultati globali convinsero la Volkswagen a commercializzare una nuova generazione nel 2011, che si è difesa con onestà sui mercati di tutto il mondo. ...

“È morto un genio”. Addio a una delle menti più brillanti del nostro tempo. Con il suo grande lavoro e il suo humor ha ispirato milioni di persone e ha fatto la Storia : “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare che nostro padre è morto. É stato un grande e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo”. Così i figli Lucy, Robert e Tim hanno annunciato la morte dello scienziato Stephen Hawking. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha ...

“Addio - grande”. Lutto in Rai : il ‘signore’ della domenica se ne va. Presenza elegante e professionale - e quella frase che è entrata di diritto nella Storia della tv italiana : Lutto nel mondo del giornalismo. È deceduto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da alcuni giorni. Un pezzo di storia del giornalismo partenopeo. Era esperto anche di archeologia: un programma che ha seguito per anni e amava molto era “L’occhio del Faraone”. Tra le sue conduzioni anche l'”Emigrante”. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio. È morto a causa di una grave ...

Lutto nella moda. “Si scopre solo ora”. Addio a una leggenda che ha fatto la Storia. Se ne è andato nel sonno qualche giorno fa - ma la famiglia ha mantenuto il silenzio. Chi lo ha stimato - sa che resterà eterno : “È morto nel sonno sabato 10 marzo. I suoi nipoti e figli dei suoi nipoti condividono questo dolore”, con queste parole il mondo è venuto a conoscenza della scomparsa di un uomo che resterà per sempre una leggenda. Philippe Navet ha scritto un comunicato per condividere la notizia di questo Lutto tremendo. Venuto a mancare sabato 10 marzo, la notizia della sua morte è stata diffusa solo ora per volere della famiglia. A dare il triste annuncio è ...

“Addio - ha vissuto e lottato con coraggio”. Lutto in Italia. Al centro di uno dei fatti di cronaca più drammatici della nostra Storia - ha tenuto gli italiani col fiato sospeso. Dalla sua Storia è nata anche una fiction : La sua storia tenne con il fiato sospeso. Era il 1997 quando venne rapito dall’Anonima Sequestri, rimanendo nelle mani della banda per ben 237 giorni. All’età di 83 è morto a Brescia l’imprenditore di Manerbio Giuseppe Soffiantini. Il suo fu un caso molto particolare, i suoi figli durante il rapimento furono vittime di un’estorsione da parte del generale dei carabinieri Francesco Delfino. Per questo il generale fu ...

Addio a Piero - ha fatto la Storia della Croce Rossa Livorno : Il Comitato di Livorno perde all'età di 84 anni Piero Chirici, il maggiore rappresentante della propria storia ed il principale artefice della rinascita e

“Addio a un pezzo di Storia d’Italia”. Lutto nel mondo del giornalismo. Firma autorevole - ha dedicato tutta una vita a questo lavoro : Il mondo del giornalismo italiano perde un altro pezzo. Solo la settimana scorsa l’addio a Mimmo Càndito, uno dei più bravi reporter di guerra che si è spento a 77 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. E ora se ne è andato anche Piero Ostellino, aveva 82 anni. Ostellino è stato direttore del Corriere della Sera dal 1984 al 1987, per cui ha scritto dal 1967 al gennaio del 2015, ricoprendo il ruolo di corrispondente da Mosca ...

[La Storia] Ecco chi salirà al timore della Saras dopo l'addio di Gian Marco Moratti : La cronaca narra che ebbe l'intuizione di comprare la sua prima raffineria negli Stati Uniti per poi smontarla a pezzi e rimontarla in Italia, nel sito di Sarroch, vicino a Cagliari. Angelo Mostra ...

Jennifer Aniston e Justin Theroux - è addio : fotoStoria di un amore : Quando l’amore è iniziato, entrambi si portavano dietro un bagaglio ingombrante. Lei il matrimonio finito, con annesso tradimento, con Brad Pitt. Lui quattordici anni di relazione con la fashion stylist Heidi Bivens. Devono essersi piaciuti subito Jennifer Aniston, 49 anni, e Justin Theroux , 47, sul set di Wanderlust, ma per un po’ hanno puntato sull’essere «grandi amici». Finché le serate trascorse insieme non sono diventate ...

Addio Bea - bambina di pietra - la sua Storia ha commosso l'Italia : Una patologia le aveva irrigidito le articolazioni. La mamma Stefania, che aveva fatto conoscere al mondo la sua storia, era morta di tumore lo scorso anno

Lutto per Roberto Bolle : “Ha segnato la Storia della danza in Italia e nel mondo”. Se ne va una figura fondamentale nella vita del ballerino più amato di sempre. L’addio commosso di tutto il Paese : Una bruttissima notizia per il mondo della danza Italiano, e non solo: è morta Elisabetta Terabust, tra le più grandi etoile Italiane insieme a Carla Fracci. La notizia ha scosso un po’ tutti, in primis Roberto Bolle. La famosa ballerina è deceduta all’età di 71 anni a Roma: particolare sconcerto, per la sua morte, al Teatro San Carlo di Napoli, dove la Terabust aveva ricoperto il ruolo di direttrice del Corpo di Ballo dal ...

Vittorio Sgarbi - l'addio al padre Nino Sgarbi : talento padano e galantuomo - ecco la Storia di un poeta della vita : La quale, con comprensibile pudore, aveva intuito che il piccolo mondo del padre, fatto di letture, arte e ricordi poteva spalancarsi su un libro di successo. Sicché fu tra gli scaffali della sua ...

Addio al calcio a 19 anni - la Storia di Andrea : Dover dare l'Addio al calcio a soli 19 anni. Un post su Instagram. Tanti messaggi di incoraggiamento e di sostegno. E' la storia di Andrea Melani , difensore classe 1998 di proprietà bianconera che il ...