MotoGP - Enea Bastianini archivia i test di Jerez in maniera positiva | Provate nuove soluzion - tutte ok

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Conclude al nono postodide la Frontera. Laddove ieri si è disputato il Gran Premio di Spagna, oggi si è svolto il primo giorno dinel corso della stagione della, con il pilota del team Ducati Factory che ha lavorato su più piani sulla sua GP24. Il miglior tempo deiporta la firma di Fabio Di Giannantonio in 1:36.405 con 87 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales e 122 su Franco Morbidelli. Quarto Francesco “Pecco” Bagnaia a 184 millesimi, quinto Marc Marquez a 232, quindi sesto Brad Binder a 234. Settimo crono per Aleix Espargarò a 339 millesimi, ottavo per Alex Marquez a 371, mentre è nono proprioa 387 millesimi (66 giri completati) quindi decimo Jorge Martin a 488 a ...