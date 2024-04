Lozano fa felice De Laurentiis e arricchisce il Napoli | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 aprile 2024) Hirvingpuò ancora fare la differenza per la società partenopea: ecco di cosa potrebbe godere il. Il campionato delcampione d’Italia in carica è stato completamente deludente. In nessun momento dell’anno si è avvertita la sensazione di una possibile sterzata degli azzurri che sono stati traditi dal loro atteggiamento in campo e da un mercato estivo non ottimale. Kim Min-jae e Hirvingnon sono stati sostituiti con calciatori di spessore: Natan non è riuscito ad ambientarsi e l’operazione Lindstrom è stato un vero e proprio fallimento. In una stagione tormentata come quella che sta vivendo il, Aurelio Depuò finalmente sorridere: a centrare nella vicenda è Hirving. L’ala messicana, dopo il successo dello scorso anno ...