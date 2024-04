Asterix | in arrivo un nuovo live-action da Studiocanal

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 aprile 2024)ed Editions Albert René hanno siglato un accordo per lo sviluppo del prossimo filmdied Editions Albert René hanno firmato un accordo esclusivo per lo sviluppo del quinto filmispirato alle avventure dell'eroe dei fumetti francesi. L'accordo arriva mentre la casa editrice francese Éditions Albert René celebra il 65° anniversario della creazione del coraggioso guerriero gallicoe del suo compagno Obelix da parte di René Goscinny e Albert Uderzo nel 1959. Da allora sono stati venduti in tutto il mondo oltre 400 milioni di fumetti del leggendario personaggio, in 130 lingue e dialetti, con 40 album di avventure dipubblicati dal 1961. I ...