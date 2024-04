Citterio protagonista al Cibus con una nuova eccellenza Dop in vaschetta - formati innovativi e prodotti per il mercato estero

(Di lunedì 29 aprile 2024)saràal, la manifestazione di riferimento dell’agroalimentare Made in Italy, che si svolgerà a Parma dal 7 al 10 maggio, manifestazione che quest’anno ospiterà oltre 3.000 brand e che vedrà la presenza di buyer della grande distribuzione italiana ed internazionale. L’azienda sarà all’interno del padiglione 3 – stand A026 su un’area di 108 mq, dove racconterà l’esperienza ultracentenaria nella salumeria Italiana, con la gamma di specialità prodotte nelle terre di origine, nel rispetto delle antiche ricette e delle lavorazioni tradizionali. Durante la fiera,presenterà diverse novità tra cui unaDOP in, che verrà anche esposta all’interno delInnovation Corner, uno spazio dedicato ai ...

Farina di pomodoro, legumi al cioccolato, lecca lecca musicali: le novità in vetrina a cibus - Anche il granchio blu fa la sua comparsa, per la prima volta, tra gli stand della fiera, che apre i battenti a Parma il 7 di maggio

