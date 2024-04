Napoli - da non sottovalutare un ritorno di Maurizio Sarri?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo allenatore. In nomi in cima alla lista sono quelli di Pioli, Conte ed Italiano, ma, la dirigenza partenopea ha sempre stupito e spiazzato tutti, così come lo scorso anno in cui, tra i quaranta nomi, alla fine è arrivato Rudi Garcia. Per questo L'articolo