100 euro in più in busta - la mossa della Meloni | ecco per chi cresce l' assegno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Giorgialo aveva promesso: nessuno sarà lasciato indietro.quindi che il governo ha deciso di varare un nuovo decreto che permetterà di far trovare 100in più nelle buste paga dei lavoratori dipendenti il prossimo gennaio. "Domani porteremo in Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'attuazionedelega fiscale, un decreto legislativo che ci permetterà di erogare, nel mese di gennaio 2025, un'indennità di 100a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico". È quanto emerge dall'incontro fra il Presidente del Consiglio e i sindacati. Una misura fortemente voluta dal premier: "Questo provvedimento rientra nel più ...

Giorgia Meloni annuncia due delle misure che giungeranno domani in Cdm durante un incontro con i sindacati. Si parla quindi di sgravi per chi assume e un Bonus per i dipendenti Continua a leggere>>

Il giorno dopo la 'discesa in campo' ufficiale della premier Giorgia Meloni, entra nel vivo la campagna elettorale e lo scontro tra partiti in vista del voto per le Europee. Una sfida che, oltre a Meloni, vedrà in campo altri leader - da Schlein a Calenda - come confermeranno le liste che domani e ... Continua a leggere>>

meloni vede i sindacati e rivende gli sgravi sul lavoro già approvati a ottobre. C’è il bonus di cento euro in busta paga (solo per chi ha figli) - Da un lato gli sgravi per le assunzioni già approvati lo scorso autunno, ancora non entrati in vigore in mancanza del decreto attuativo. Dall’altro l’annunciato bonus per i lavoratori dipendenti, ma c ...

Bonus 100 euro, a chi spetta e quando arriva: tutte le info utili - A gennaio arriva il bonus da 100 euro per i lavoratori con reddito fino a 28mila euro e figli a carico, mentre per i datori si delineano esoneri ...

Superbonus lavoro: costi dedotti al 130% per chi assume donne, giovani e fragili - La premier soddisfatta: "L’obiettivo è sostenere la crescita dell’occupazione". Ci saranno anche incentivi per favorire l’avvio di nuove attività autonome ...

