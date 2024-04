Masters 1000 Madrid 2024 - Cobolli si arrende in due set a Khachanov | il russo vince e trova Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Si è concluso col punteggio 7-5 6-4 in favore delil match tra, incontro valevole per il terzo turno deldi. Il tennista romano siin due set a unche concede veramente poco su un campo più veloce del previsto. Decisivi i break subiti danell’undicesimo game del primo set e nel primo game del secondo set. Prova comunque più che positiva per l’italiano che non ha nulla da rimproverarsi, mentre peragli ottavi ci sarà la testa di serie numero uno, il nostro Jannik, che vorrà vendicare il connazionale. Il primo set tra il romano e ilè un totale equilibrio: prima frazione ...