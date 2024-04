Highlights e gol Genoa-Cagliari 3-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ilcon glie i gol di3-0, match valido per la trentaquattresima giornata di. Dominio puro del Grifone, già salvo, contro una squadra che invece cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: in gol Thorsby e Frendrup nel primo tempo, tris che chiude i giochi nel cuore del secondo tempo a opera del solito Gudmundsson. Partita senza storia quella del Ferraris che di sicuro può preoccupare i sardi, ancora invischiati nella lotta salvezza. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE ??1 – 017' Thorsby ?#pic.twitter.com/CE6jn1zVWX — Football Giants (@FutballGiants) April 29, ...