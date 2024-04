Cosa si è fatto Sinner a Madrid | la natura del problema fisico e l’ipotesi ritiro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Jannikè approdato agli ottavi di finale dell’ATP dial termine di un incontro che ha destato non poche preoccupazioni per le condizioni fisiche del n.2 del mondo. Il classe 2001 si imposto per 6-2, 7-5 sul russo Pavel Kotov al termine di un match durato un’ora e 38 minuti. Ora, martedì 30 aprile, ad attenderlo ci sarà un altro russo: Karen Khachanov.SI ÈIl primo parziale, malgrado la battuta persa in due circostanze, era filato via liscio, con l’italiano che dava la sensazione di viaggiare su ritmi da fondocampo insostenibili per l’avversario. Peraltrosi eraapprezzare anche per alcune palle corte di pregevolissima fattura. Lo scenario mutava completamente nel secondo parziale. Kotov strappava ...