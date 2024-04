Milan - quale mercato con Lopetegui? La difes - il '6' e il '9' | tutti i nodi

Julen Lopetegui non è il solo allenatore in lizza per la panchina del Milan: ci sono prestigiose alternative al basco. Vediamole tutte

Continua a leggere>>

Cartellino giallo pesante per Yunus Musah nella sfida tra Juventus e Milan dell`Allianz Stadium, importante scontro per mettere in chiaro chi...

Continua a leggere>>