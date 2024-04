Milan - Tardelli a sorpresa | Ibrahimovic ha delegittimato Pioli | vi spiego …

“L'Avversario” su Rai 3: Maldini racconta a tardelli Napoli-milan del 1° maggio 1988 - Marco tardelli ha iniziato a proporre nel programma “L'Avversario” su Raitre le interviste a personaggi dello sport, in cui racconta l'altra faccia del ...

Il Bari verso la retrocessione in C: non accadeva da 20 anni. Ma nel 2004 ci fu il ripescaggio - Una stagione nera con quattro allenatori come nel 1964/1965. Ma il record con sei spetta al campionato 1950/1951. Le altre amare retrocessioni nel ’73/’74 e ...

tardelli: “Pioli ha fatto i suoi errori, ma Ibrahimovic lo ha delegittimato” - L'ex centrocampista, intervistato da La Stampa, si è espresso sulla situazione del milan, tra le colpe di Pioli e quelle di Ibra e del club ...

