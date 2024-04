Inter - Thuram | Ricordi per sempre - poi si firma il vostro fresco di zona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Marcuscommenta sul proprio profilo Instagram la festa dello Scudetto dell’, andata in scena ieri tra San Siro e Piazza Duomo a Milano: “per. Milano è nerazzurra, Italia è nerazzurra”. Al giocatore nerazzurro non manca l’ironia e conclude: “Grazie per tutto, sinceramente ildi”. SportFace.