Starfield | Shattered Space - rivelato il periodo d’uscita e l’arrivo di un grosso aggiornamento

Long awaited starfield story DLC coming fall 2024, says Todd Howard - The starfield shattered Space DLC that fans have been waiting for has a release window thanks to Todd Howard's appearance on a podcast.

starfield shattered Space Expansion Coming This Fall, Ship-Building Update Later This Week - Bethesda is still hard at work on starfield, and its next primary developmental focus is on Elder Scrolls VI. While the TV adaption of Fallout on Amazon has been incredibly popular and well-received, ...

starfield: shattered Space ha un periodo di uscita, grosso aggiornamento a breve - L'espansione shattered Space di starfield ha un periodo di uscita ufficiale, mentre a breve sarà disponibile un grosso aggiornamento per il gioco.

