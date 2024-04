Nuovo allenatore Napoli - Di Marzio rivela | la verità su Cont - Pio -i, Italiano e Gasperini

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nuovi sviluppi in merito alpartenopeo: Difa il punto della situazione sue, Pioli,. De Laurentiis si sta guardando intorno e le candidature per il ruolo didelvengono analizzate sempre più nel dettaglio. Il progetto di ricostruzione di Aurelio De Laurentiis deve essere necessariamente avviato ed anche velocemente. La stagione corrente deve essere lasciata ormai alle spalle: la dirigenza partenopea è focalizzata sulla scelta del. Tra i papabili di nome ci sono quelli di Antonioe, ormai messo da parte dal Milan che sembrerebbe orientato sul profilo di Lopetegui, di Stefano Pioli in uscita proprio dal club ...

Il Napoli è a caccia del Nuovo allenatore per la prossima stagione. Intanto, Lele Adani ha svelato il suo sogno legato al Nuovo condottiero azzurro. I casting in casa Napoli sono già partiti, l’obiettivo è trovare un Nuovo allenatore da cui ripartire in vista della prossima stagione. L’arduo ... Continua a leggere>>

Figc, Uefa Gk A, terminato il primo corso 'a regime' - Lunedi' scorso si e' concluso il corso Uefa GK A, il massimo livello di formazione per un allenatore dei portieri. In attesa dell'ufficializzazione ...

Del Genio: "De Laurentiis chiarisca bene oppure avrà contro tutta la stampa amica di Conte" - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il tema nuovo allenatore: "Dare disponibilità significa parlare, trattare, non ...

L'ex Santacroce: "Errore di Calzona il cambio sul corner, ha disorientato la difesa" - Fabiano Santacroce, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni La Domenica Azzurra in onda su OttoChannel: “ Chiunque si vada a prendere come nuovo allenatore, è fondamentale dare tempo e autonomia per ...

