Lavoro - Meloni annuncia bonus e sgravi per chi assume | tutte le novità

(Di lunedì 29 aprile 2024) La premier Giorgiahato importanti misure a sostegno dell’occupazione durante un tavolo di confronto con i sindacati. Tra le principali, spiccano undi 100 euro per i lavoratori dipendenti efiscali per favorire le assunzioni di giovani e donne. Durante l’incontro,ha dichiarato che il governo presenterà al Consiglio dei ministri un decreto legislativo nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale. Questo decreto permetterà di erogare undi 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, che abbiano coniuge e almeno un figlio a carico o che siano famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico. Questo, che sarà erogato nel mese di ...

Decreto primo maggio: 100 euro in più in busta a gennaio, sgravi per assumere donne e giovani. I provvedimenti del governo - È stato già ribattezzato Decreto Primo maggio perché verrà approvato alla viglia della Festa dei lavoratori e riguarderà salari e occupazione.

Lavoro, meloni "Riduzione oneri per nuovi assunti per 2 anni" - ROMA (ITALPRESS) – Il decreto per l'attuazione delle politiche di coesione, che approderà domani in Cdm, "reca specifiche disposizioni in materia di lavoro. Nel dettagli sono previste, misure per sost ...

Decreto «Primo Maggio», bonus 100 euro slitta a gennaio - Coesione, lavoro, fisco. Questi i capisaldi del pacchetto «1° Maggio» che il governo si prepara a varare con un giorno d'anticipo rispetto al 2023, quando Giorgia meloni annunciò via social il taglio ...

