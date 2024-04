L’Isola dei Famosi - una sorpresa per Edoardo | l’inaspettata decisione del naufrago

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 aprile 2024)deiStoppa riceve unada Juliana Moreira:finale deldeiStoppa proprio come tutti gli altri naufraghi inizia a sentire la mancanza della sua famiglia. Vladimir Luxuria annuncia in diretta che Juliana Moreira, moglie delè sbarcata direttamente in Honduras per unaperò purtroppo deve compiere una: ottenere il riso per tutti i naufraghi o riabbracciare la sua Juliana. Ilemozionato scoppia in lacrime nel momento in cui si ritrova ad un passo dalla sua Juliana e dichiara: “Non ci credo”. Leggi anche ...