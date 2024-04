La semplificazione della Pac | una svolta per l’agricoltura europea

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il Consiglio dell’Unioneè pronto a fare un passo decisivo verso ladelle politiche agricole comuni (PAC), con l’adozione formale e definitiva delle modifiche previste per il 13 maggio. Questa mossa, annunciata dal ministro belga delDavid Clarinval, mira a rispondere alle esigenze degli agricoltori europei, che hanno manifestato la loro insoddisfazione attraverso proteste e richieste di cambiamenti significativi. La plenaria del Parlamento europeo ha già espresso il suo sostegno, approvando il pacchetto diil 24 aprile a Strasburgo, con una maggioranza di 425 voti favorevoli. La revisione proposta riduce o elimina alcune delle normative ambientali e di biodiversità, in particolare quelle legate agli standard di “eco-condizionalità”, che erano state introdotte come ...