Serie A - posticipo Genoa-Cagliari 3-0

(Di lunedì 29 aprile 2024) 22.37 Il,ormai salvo,non fa sconti a unche invece deve ancora soffrire: 3-0 al 'Ferraris' nel. Dopo la chance per De Winter,il Grifone passa (17'):cross Sabelli e stacco vincente di Thorsby.Al 27' è raddoppio con il piattone sotto l'incrocio di Frendrup, servito da Vasquez. Non bene gli ospiti,poco incisivi: ci prova Deiola, sfera a lato non di molto.Ripresa.Scuffet nega la doppietta a Thorsby, al 63' Gudmundsson fa tris e mette in ghiacciaia il risultato.Sardi pericolosi con Azzi: troppo poco. Gara da dimenticare.