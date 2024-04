Genoa - Zangrillo | Fondamentale vincere ogg - a Gilardino il merito della bella stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il presidente delAlbertocommenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 contro il Cagliari: “Questa salvezza è frutto di una buona programmazione da parte nostra e conci sono i margini per programmare il futuro. Sono molto felice, è stato importanteoggi, con una squadra molto coesa sia con i tifosi che con la società. Sono due mesi che sono tranquillo su questa salvezza, ma anche orgoglioso perché è stato seguito un programma preciso. Adesso bisognerà programmare bene l’anno prossimo e ripartire bene. Tanti giocatori che magari non sono stati tra i protagonisti hanno risposto bene, tra cui Frendrup e Throsby, a dimostrazione siaprogrammazione che dell’obiettività di valori che questo club cerca nei giocatori che lo rappresentano. Sidio Corradi? Mi aveva ...