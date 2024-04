Come sta Sinner dopo il dolore all’anca | Domani decideremo cosa è meglio per il mio corpo

Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di... Continua a leggere>>

11:54 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Sonego . Appena concluso il primo set della sfida femminile tra Iga

A poche ore dall'esordio nell'ATP Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner è già certo di restare in vetta alla Race ATP anche a fine torneo: l'azzurro è a quota 4300, con 1650 punti di margine sul più immediato inseguitore, il russo Daniil Medvedev, secondo con 2650. In caso di successo in Spagna, ...

