Studente 25enne di Termoli trovato morto in casa a Bologna - non si esclude malore | medico dispone autopsia

Un tentativo di occupazione in un liceo a Bologna è degenerato in atti vandalici, costringendo il dirigente scolastico a prendere provvedimenti e a sospendere temporaneamente le lezioni per alcune classi. L'articolo Tensione a Bologna : occupazione studentesca sfocia nella devastazione , il preside ... Continua a leggere>>

Presidio per ricordare Gaetano Amoroso, giovane operaio ucciso nel 1976 da militanti fascisti - Lo studente lavoratore di 22 anni, attivista di sinistra, fu accoltellato da un gruppo di estremisti usciti dalla sede del Msi di via Guerrini a Milano. Tra loro anche Gilberto Cavallini, condannato p ...

Continua a leggere>>

bologna, studente di Termoli trovato morto nella notte: disposta l'autopsia - Il giovane 25enne è deceduto nell'abitazione che condivideva con il fratello maggiore. Era in città per portare via un computer ed alcuni indumenti. Non si esclude un possibile malore ...

Continua a leggere>>

bologna, rissa a bottigliate in piazza Aldrovandi. I residenti: «Soluzioni non arrivano, siamo angosciati» - Un altro fine settimana di passione per i residenti della zona universitaria. Summit in Comune tra i comitati e il rettore dell'Alma mater Molari ...

Continua a leggere>>