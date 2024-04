Meloni | A gennaio 100 euro ai dipendenti con redditi fino a 28mila euro

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - "Domani porteremo in Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, un decreto legislativo che ci permettera' di erogare, nel mese di2025, un'indennita' di 100a favore dei lavoratori, con reddito complessivo non superiore a 28.000con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia, secondo quanto si apprende, nel suo intervento al tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. "Accanto alle misure per sostenere il lavoro dipendente - ha poi aggiunto- sono previste specifiche disposizioni per favorire l'avvio di nuove attivita' distinte per il centro nord e il Mezzogiorno. A ...

Bonus per le assunzioni di giovani , donne e lavoratori svantaggiati, con sgravi per due anni. E un’indennità di 100 euro a gennaio prossimo per i dipendenti con redditi fino a 28mila euro . La premier Giorgia Meloni insieme a metà governo presenta ai sindacati le novità in arrivo sul lavoro e sul ... Continua a leggere>>

21.56 A gennaio 2025 i lavoratori dipendenti troveranno in busta paga un'indennità di 100 euro ma per averne diritto do vranno avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro , con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico. Lo ... Continua a leggere>>

Meloni vede i sindacati e rivende gli sgravi sul lavoro già approvati a ottobre. C’è il bonus di cento euro in busta paga (solo per chi ha figli) - Da un lato gli sgravi per le assunzioni già approvati lo scorso autunno, ancora non entrati in vigore in mancanza del decreto attuativo. Dall’altro l’annunciato bonus per i lavoratori dipendenti, ma c ...

Continua a leggere>>

Bonus 100 euro, a chi spetta e quando arriva: tutte le info utili - A gennaio arriva il bonus da 100 euro per i lavoratori con reddito fino a 28mila euro e figli a carico, mentre per i datori si delineano esoneri ...

Continua a leggere>>

Superbonus lavoro: costi dedotti al 130% per chi assume donne, giovani e fragili - La premier soddisfatta: "L’obiettivo è sostenere la crescita dell’occupazione". Ci saranno anche incentivi per favorire l’avvio di nuove attività autonome ...

Continua a leggere>>