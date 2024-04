Terra Amara - anticipazioni 5 maggio | Hakan fa evadere Abdulkadir e Zuleyha avverte il marito

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 aprile 2024): in questo giorno di storica e letteraria memoria…tornerà a farci compagnia la soap turca! Come ogni domenica alle 14:30 (ovviamente su Canale 5!). I momenti più emozionanti riguarderanno i nostrista finalmente per andarsene, ma il piano falliscedi @(Foto da Facebook)Svolta nel pericoloso rapporto traed: una svolta positiva, perché quest’ultimo decide finalmente di sparire per sempre per il bene dell’amico e di sua moglie. ...