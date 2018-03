today

: RT @milanonelweb: L'incubo di un operaio: arrestato per uno scambio di persona e in carcere da innocente - claudia061167 : RT @milanonelweb: L'incubo di un operaio: arrestato per uno scambio di persona e in carcere da innocente - milanonelweb : L'incubo di un operaio: arrestato per uno scambio di persona e in carcere da innocente -

(Di sabato 17 marzo 2018) Da quel giorno è costretto a prendere gli ansiolitici. Da quel giorno, nonostante in vacanza lui non ci sia mai andato, non ha più ferie al lavoro. Anzi, da quel giorno - se non fosse stato per la caparbietà del suo avvocato -...