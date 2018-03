laragnatelanews

: “Sono Motors”, la start-Up tedesca presenta l’auto elettrica e solare - MaurizioMurgia : “Sono Motors”, la start-Up tedesca presenta l’auto elettrica e solare - MaurizioMurgia : “Sono Motors”, la start-Up tedesca presenta l’auto elettrica e solare - evyna : 'Sono Motors', la start-Up tedesca presenta l'auto elettrica e solare - -

(Di giovedì 15 marzo 2018) #SonoMotors Tappa Toscana, nel tour dizione della vettura che sta segnando record, oltre che di prestazioni (non velocistiche) ma di consumi, ma anche d’interesse, in tutto il mondo. Nei prossimi giorni toccherà a Firenze, dopo il successo riscontrato a Roma. Si è avvicinata davvero tanta gente per vedere la SION, l’autodella Sono Motors, la nuova realtà Ecologica Made in Germany. L’idea innovativa di questa vettura completamente ecologica è in realtà molto semplice: unire al propulsore ibrido, un sistema di accumulo con pannelli solari, per incrementare l’autonomia delle batterie a Litio. Questo è avvenuto ricoprendo ogni superficie di celle solari, che diventano “utili” per lo scopo sopra menzionato. La SION Garantisce 250 Km di autonomia con il motore elettrico + altri 30 km grazie all’energia d’accumulo ...