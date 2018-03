Miami | un ponte crolla su una strada “Diverse persone morte schiacciate” La struttura

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il crollo di unpedonale aha provocato ladi “diverse”. Laè collassata su unatrafficata e ha schiacciato almeno 5 auto che erano in transito. Secondo quanto riferisce la tv locale della Nbc, citando fonti di polizia, ci sarebbero diverse vittime. IlHerald riferisce invece di un numero non precisato die auto intrappolate sotto le macerie della campata. Gli elicotteri dei network televisivi che sorvolavano la zona sono stati fatti allontanare perché il rumore rischiava di coprire le grida delleseppellite. Sul posto vi sono numerose ambulanze e una grossa gru per cercare di evacuare i feriti. La, costruita presso il campus della Florida International University e installata lo scorso sabato, non avrebbe dovuto aprire prima del 2019 ed era costata 14,2 milioni di dollari. La ...