MotoGp | Valentino Rossi Non vedo l' ora di tornare in pista con la Yamaha

MotoGp - Valentino Rossi : “Siamo pronti a lottare con i migliori fin da Losail” : Desideroso di correre e competere. E’ questo il Valentino Rossi che si appresta a vivere il primo weekend a Losail (Qatar) per il primo round del Mondiale 2018 di MotoGP. I test pre-stagionali hanno dato riscontri altalenanti al campione di Tavullia e va da sé che ogni considerazione va fatta tenendo conto delle indicazioni che essi hanno fornito in relazione al materiale provato in pista: “Dopo un lungo inverno, siamo finalmente ...

MotoGp - Mondiale 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi… : Il countdown verso l’inizio del MotoMondiale prosegue inesorabile. Il primo appuntamento sarà, come oramai consuetudine, il GP del Qatar, sotto le luci dei riflettori di Losail. Sarà l’occasione per vedere finalmente all’opera le nuove moto. Poco è cambiato nella griglia di partenza; niente, invece, nei rapporti di forza, come testimoniano anche le quote dei bookmakers. Il favorito è sempre Marc Marquez, alla ricerca del ...

Valentino Rossi - secondo Max Biaggi è tra i pretendenti al titolo di MotoGp : Chi potrà vincere il pRossimo mondiale di Motogp, secondo Max Biaggi ci sono pochi dubbi: tra i pretendenti al titolo c'è anche Valentino Rossi. Ormai lontano dalle piste, dopo il terribile incidente ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Valentino Rossi - la leggenda senza fine che sfida il tempo. Fenomeno di 39 anni - ma la Yamaha… : “Fai del tuo lavoro, la tua passione!”. Spesso questa frase c’è stata proposta in momenti di difficoltà dal punto di vista lavorativo o poco prima di prendere una decisione. Tanti i bivi disseminati lungo il percorso e nessuna indicazione chiara su quale sarebbe stato il percorso più agevole, anche perché dipende dai punti di vista. Ebbene, nel Mondiale di MotoGP, un signore di 39 anni la scelta sembra proprio aver la fatta. ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Valentino Rossi - un eroe senza tempo che sfida le logiche della ragione : Ha fermato il tempo come se fosse il dio Crono, ha bevuto un elisir di lunga vita, il suo orologio biologico segue ritmi sconosciuti alla maggior parte dei comuni mortali, la carta d’identità è un mero documento che non corrisponde alle reali potenzialità del proprio corpo: Valentino Rossi sembra essere immortale, un vero highlander infinito e leggendario, un guerriero inscalfibile dall’inesorabile passare degli anni e delle ...

MotoGp - Mondiale 2018 : i favoriti per il titolo. Marc Marquez in pole-position - Andrea Dovizioso ci crede. In lizza anche Valentino Rossi - Vinales e Lorenzo : Scatta il Mondiale MotoGP 2018 e lo fa, non a sorpresa, con un grande favorito: il campione in carica Marc Marquez. C’è poco da girarci attorno, lo spagnolo sarà, ancora una volta, il “Pericolo pubblico numero uno”. Non lo diciamo solamente perchè è fresco del suo quarto titolo iridato in cinque anni, e già di per sè questo è un dato impressionante, ma anche, e soprattutto, perchè il suo rapporto con la nuova Honda è iniziato ...

MotoGp - Mondiale 2018 : i dubbi di Valentino Rossi. Yamaha veloce ed incostante - sarà una stagione in salita? : Se la stagione 2017 della Yamaha aveva preso il via tra mille punti di domanda, soprattutto per quanto riguardava Valentino Rossi (dato che Maverick Vinales volava sulle ali dell’entusiasmo), il 2018 inizia con una situazione leggermente diversa. La nuova M1, infatti, piace di più al “Dottore”, in maniera ben differente all’edizione precedente che, sin dai primi chilometri, non lo aveva minimamente soddisfatto. La moto ...

MotoGp - Mondiale 2018 : la griglia di partenza dopo i Test di Losail. Ducati e Honda favorite - Valentino Rossi costretto ad inseguire anche se… : Il Mondiale 2018 di MotoGP è ormai alle porte (18 marzo) e, dopo che gli ultimi Test di Losail (Qatar) sono andati in archivio, un’idea, pur generica, sulle forze in pista è stato possibile farsela. La tre giorni qatariana ha confermato che il pacchetto Andrea Dovizioso-Ducati funziona. Sia sul passo gara che sul giro secco, la Rossa ha dato dimostrazione di essere ben equilibrata tra le mani del forlivese e, di conseguenza, rientra nel ...

MotoGp - Test Losail 2018 – Valentino Rossi : “Un buon risultato - ma troppi alti e bassi” : Valentino Rossi ha chiuso i Test di Losail della MotoGP con il secondo tempo nella terza giornata. Un risultato che il Dottore, ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato. “Era importante fare bene, perché soprattutto in Thailandia abbiamo sofferto. Essere secondo è un buon risultato, importante anche per tutto il team. Abbiamo lavorato molto nell’arco dei tre giorni, poi abbiamo messo tutto insieme nell’ultimo pomeriggio e ...

MotoGp - test Qatar : ancora ribaltoni : scatto di Valentino Rossi! : Ultima giornata di test in Qatar ed importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di MotoGp, ormai imminente. Continui i ribaltoni in vetta alla classifica, un’ultima giornata ricca di sorprese e colpi di scena: cadute per Rossi, Morbidelli e Nagakami, fortunatamente senza conseguenze, ma a lasciare tutti a bocca aperta è stato Johann Zarco che ha chiuso col miglior tempo, alle spalle Valentino Rossi, seguito da Andrea ...

LIVE MotoGp - Test Losail 2018 in DIRETTA : terza giornata (sabato 3 marzo). Dovizioso e Iannone vogliono confermarsi - Valentino Rossi deve recuperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei Test di Losail della MotoGP. Sono in arrivo, dunque, le ultime otto ore di prove per team e piloti della classe regina, che si avvicinano ad ampi passi verso l’inizio della stagione 2018, con condizioni differenti. Da una parte troviamo Honda e Ducati che si confermano le moto da battere, con la Yamaha che appare ancora un gradino indietro con qualche problema ...

MotoGp - Test Qatar 2018/ Valentino Rossi : "Dobbiamo lavorare per raggiungere Ducati - Honda e Suzuki" : Test MotoGp 2018 a Loasil: Valentino Rossi ha commentato la seconda giornata di Test in Qatar con la sua Yamaha, ammettendo il ritardo su Ducati, Honda e Suzuki.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 23:26:00 GMT)

MotoGp - Valentino Rossi : “Corro fino al 2020” : MotoGp, Valentino Rossi: “Corro fino al 2020” Valentino Rossi non si ferma, anzi rilancia. Lo aveva già detto, lo ha ribadito: “Probabilmente correrò fino al 2020”. Continua a leggere

MotoGp - Test Losail 2018 – Valentino Rossi : “Soffro troppo con l’anteriore. Dobbiamo lavorare per raggiungere chi ci sta davanti” : Valentino Rossi ha chiuso la seconda giornata di Test a Losail con l’11° tempo. Un passo indietro rispetto a ieri ma il Dottore è consapevole del lavoro svolto oggi. “Come posizione non è andata benissimo, potevo migliorare qualche decimo. In realtà alla fine il time attack non l’ho mai fatto. Ho messo le gomme nuove alla fine, ma avevo una vibrazione sull’anteriore quindi non ho potuto farlo“. Queste le sue parole ...