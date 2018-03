GOTHAM - Ed e Oswald Nemici Amici Cosa dobbiamo aspettarci dall' episodio

lostinaflashforward

: *Bruce soffre* Me: E va beh. Che possiamo farci. *Oswald soffre* Me: PEZZI DI MERDA INFAMI VI AMMAZZO LA MAMMA IL… - KappaFerruccio : *Bruce soffre* Me: E va beh. Che possiamo farci. *Oswald soffre* Me: PEZZI DI MERDA INFAMI VI AMMAZZO LA MAMMA IL… - everglowhs : Ed che va in prigione per aiutare Oswald perché è il suo unico amico e io li amo #Gotham - CharlatanSyo : RT @ajcrwl: ED HOLDING OSWALD IN THE PREVIEW ADSKFJAJKFD #Gotham -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Il nuovodi, promette di essere totalmente folle.I villain, dentro e fuori da Arkham, la fanno da padrone, mentre l'14 si preannuncia ancora più intenso dei precedenti.Il titolo non può che far pensare e sperare a molti ritorni dizie e alleanze. Tutti noi non vediamo l’ora per esempio, di veder risanato il rapporto tra Alfred e Bruce e tra Jim Gordon e Harvey Bullock. Dal promo ee foto promozionali però, sembra che saranno soprattutto duead aver bisogno l’uno dell’altro. Con la doppia personalità che non riesce a controllare, e l’ Enigmista che spinge per prendere il controllo, Nygma torna a ricercare l’aiuto di. Lo abbiamo visto nel precedentetramite quella filastrocca lasciata al Pinguino su un pezzo di carta. Non so in che modo, ma pare che Ed sia convinto che l’unico a poterlo aiutare sia il suo ex “partner in crime”. ...