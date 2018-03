Lega | Salvini | “Presenteremo subito una nostra  proposta di manovra fondata su meno

Lega - scelti da Salvini e benedetti dal voto. Fedelissimi - teorici - amministratori : chi sono gli eletti in marcia su Roma : I nemici della nuova Lega nazionale li ha indicati lui stesso con un tweet dedicato a Saviano, Fazio, Toscani e i 99 Posse e a quell’Italia di intellettuali e giornalisti incapace di sintonizzarsi col paese reale. Ma chi sono i nuovi compagni di viaggio di Salvini? Che fisionomia ha la Lega sovranista del 17% che porta a Roma 37 senatori e 73 deputati pescati perfino al Sud? Scorrendo l’elenco degli eletti fra uninominale e proporzionale ...

Lega - Salvini eletto in Calabria. La sovranista esclusa : “Non ci interessano le poltrone”. “Terroni? Non è più la Lega di Bossi” : In Calabria la lega correva assieme al Movimento per la sovranità nazionale, i reduci della destra reggina che hanno governato la città e la Regione ai tempi dell’ex governatore Giuseppe Scopelliti. In riva allo Stretto, così, il Carroccio ha superato il 7% che ha consentito a Matteo Salvini di essere eletto senatore proprio con gli oltre 15mila voti raccolti nella provincia di Reggio. Voti che sarebbero dovuti servire a catapultare a ...

BALOTELLI VS TONI IWOBI/ Contro Salvini e senatore della Lega : "Vergogna - ti hanno detto che sei nero?" : BALOTELLI vs TONI IWOBI, senatore eletto della Lega, primo parlamentare di colore con Salvini. 'Vergogna!'. Replica, 'Carroccio non è razzista'.

Oliviero Toscani contro Matteo Salvini/ “E’ un ritardato”. E il leader della Lega brinda ai suoi nemici : Oliviero Toscani contro Matteo Salvini, il noto fotografo si scaglia contro il leader della Lega con gravi insulti: "E' un ritardato", il leghista ci ride su(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:55:00 GMT)

Elezioni 2018 - il sorpasso della Lega passa dal Sud : un milione di voti e 23 eletti. E a Lampedusa Salvini prende il 15% : A Lampedusa domenica scorsa 346 persone sono uscite da casa per andare segnare sulla scheda elettorale il simbolo con Alberto da Giussano. Significa che nel lembo di terra più a Sud d’Europa – 1.700 chilometri da Milano, solo 167 dalla Tunisia – il 15% degli elettori ha scelto il partito di Matteo Salvini. Più o meno come è successo a Taormina, la città del G7 dove Matteo Renzi aveva paracadutato Maria Elena Boschi. E che ...

Governo - incarico al Centrodestra?/ Salvini e Berlusconi - il leader della Lega c'è - il cav “regista” : Governo di Centrodestra, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sulla premiership: il leader della Lega non farà un passo indietro, con il Cavaliere "regista"(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:05:00 GMT)

Elezioni - l’eurodeputato che smascherò Salvini “il fannullone” : “Lega? Governi Ue responsabili. Ok M5s - ma basta cazzate” : “E’ più comodo criticare il lavoro degli altri senza impegnarsi e questo abbiamo potuto vederlo da Salvini. Oggi ha avuto un successo, ma c’è una responsabilità dei Governi europei che non sono solidali con l’Italia che è in prima linea con i profughi”. Commenta così le Elezioni italiane Marc Tarabella, eurodeputato belga del gruppo S&D che, 4 anni fa, in plenaria a Strasburgo, accusò Matteo Salvini di ...

Tony Iwobi - il primo Senatore di colore della storia della Repubblica italiana è eletto dalla Lega di Salvini : E’ la Lega, proprio da Bergamo dove ha raccolto il consenso più alto d’Italia, a portare per la prima volta in Parlamento un Senatore di colore: si tratta di Toni ChiKe Iwobi, 62 anni, da 25 militante del Carroccio, piccolo imprenditore nel settore della sicurezza e dei servizi informatici. Due lauree, vive con la moglie Lucia e i figli Elisabetta e Clifford (è anche nonno) a Spirano, centro di cinquemila abitanti della Bassa ...

Elezioni - il primo senatore nero è della Lega. “Salvini tutela gli immigrati. Quelli regolari sono suoi fratelli” : “Davvero una bella notizia. Ma adesso si apre una fase piena di responsabilità. Io appartengo alla patria, ma anche ai territori che mi hanno eletto. Non bisogna dimenticare da dove si viene”. Cioè dalla Nigeria, se la intendiamo in senso letterale. Toni Iwobi però, non si riferisce al suo paese d’origine, ma alla Lombardia, dove gli elettori del centrodestra l’hanno proclamato primo senatore nero della storia ...

Elezioni - le manovre di M5s e Lega Nord per avere per avere il sostegno del Pd. E Salvini : “Raccoglieremo forze a sinistra” : Mentre l’Italia senza maggioranza attende la prima mossa di qualcuno e guarda con speranza a quello che deciderà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, iniziano le manovre di Lega Nord e Movimento 5 stelle per corteggiare i voti del Partito democratico e avere i numeri in Parlamento per una maggioranza credibile. La condizione per tutti, Carroccio e grillini, sembra essere quella delle dimissioni di Matteo Renzi. Eventualità per nulla ...

Borghi - Lega - : 'Salvini non ha escluso un governo centrodestra-M5s' : Il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi, apre alla possibilità di un governo composto dal centrodestra e dal M5s, che avrebbe una "maggioranza schiacciante e che potrebbe trovare più di ...