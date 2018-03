INCONTRO TRUMP-KIM JONG-UN Usa-Corea del Nord | storico vertice a maggio? “Pronti a

Kim Jong-un scrive a Trump : vediamoci - pronto a sospendere test nucleari | Il presidente Usa : INCONTRO entro maggio : Kim Jong-un scrive a Trump: vediamoci, pronto a sospendere test nucleari | Il presidente Usa: incontro entro maggio La decisione dopo l’invito del leader nordcoreano per il presidente Usa a un faccia a faccia per discutere di denuclearizzazione Continua a leggere L'articolo Kim Jong-un scrive a Trump: vediamoci, pronto a sospendere test nucleari | Il presidente Usa: incontro entro maggio proviene da NewsGo.

Nord Corea - storico INCONTRO fra Trump e Kim Jong-un. Mosca : “Passo verso la denuclearizzazione di Pyonyang” : storico incontro fissato a fine maggio tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader NordCoreano Kim Jong Un. Ha dato l’annuncio il consigliere nazionale sudCoreano alla Sicurezza, Chung Eui-yong, parlando davanti alla Casa Bianca e precisando che Trump ha accettato l’invito di Pyongyang per il vertice con cui “arrivare alla denuclearizzazione definitiva”. Soddisfatta Mosca che per voce del ministro degli Esteri ...

L'INCONTRO Kim-Trump dissipa i timori dei mercati : MILANO - La possibile distensione dei rapporti con la Corea del Nord, rappresentata dall' incontro accordato da Donald Trump a Kim Jong-un, porta una ventata di ottimismo sui mercati capace di ...

Kim Jong-un chiede INCONTRO a Trump - lui accetta. Stop a test nucleari - : Lo storico faccia a faccia avverrà entro maggio, come fa sapere Washington. Il presidente americano: "Le sanzioni contro Pyongyang resteranno fino a che non sarà raggiunto accordo". Seul sul disgelo: "...

Nucleare - Kim invita Trump al dialogo : INCONTRO entro maggio : A?sorpresa, il presidente Usa Donald Trump ha accettato l’invito di Kim Jong Un. L'annuncio sulla potenziale svolta nella crisi Nucleare sulla penisola coreana è stato dato dall'inviato della Corea del Sud, che si era recato alla Casa Bianca in serata per informare Trump dei suoi incontri con il regime di Pyongyang. Le due Coree hanno in programma un summit in aprile e il meeting potrebbe preparare il terreno allo storico incontro...

Kim scrive a Trump : “Pronto a sospendere i test nucleari”. L’INCONTRO entro maggio : Kim Jong-Un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra i due paesi. Un passo storico: nessun presidente americano in carica ha mai incontrato un leader nord coreano....

Nucleare : Kim propone INCONTRO a Trump - presidente Usa accetta : ANSA, - NEW YORK, 8 MAR - Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto una lettera leader nord coreano Kim Jong-un, consegnata da mano da rappresentanti della Corea del Sud. Nella missiva, Kim ha ...

Kim scrive a Trump : Voglio un INCONTRO : Il messaggio del nordcoreano affidato a una delegazione di Seul. Intanto il presidente Usa ha emesso dazi su acciaio e alluminio «per esigenze di sicurezza nazionale»

Nucleare - INCONTRO Trump-Kim a maggio : 01.50 Trump ha accettato di incontrare il presidente della Corea del Nord, Kim Jong-Un, dopo aver ricevuto una lettera dello stesso leader do PiongYang, missiva consegnata al presidente Usa a mano da rappresentanti della Corea del Sud. L'incontro tra i due leader dovrebbe essere entro maggio. Secondo quanto riporta la Cnn, Kim sarebbe pronto a sospendere i test con i missili nucleari.

Kim scrive a Trump : “Pronto a sospendere i test nucleari”. L’INCONTRO entro maggio : Il leader nord coreano Kim Jong-Un ha invitato il presidente americano Donald Trump a un faccia a faccia per discutere di denuclearizzazione della penisola coreana. ...

