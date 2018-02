Il Manifesto del Partito Comunista | 170 anni dopo

Manifesto a tutela del risparmio e del lavoro : per una riforma socialmente utile del sistema bancario. Un importante appello di First Cisl e ... : A danno del singolo risparmiatore, dell'economia e, quindi, dell'occupazione, della quale abbiamo terribilmente bisogno. Tornando ad Adiconsum Verona , segnaliamo che essa è l'Associazione aderente ...

Il Manifesto contro i migranti della Lombardi criticato dai big M5s Di Battista e Fico : Il manifesto "più turisti, meno migranti" di Roberta Lombardi, candidata dei 5 stelle per la presidenza della regione Lazio, non è andato giù ad alcuni big del Movimento."Sono solo slogan - dice Alessandro Di Battista a #Cartabianca -. Conoscendo Roberta credo che lei intendesse concentrarsi sul turismo e sulla migliore gestione dei flussi migratori. Ognuno ha il suo stile, io non avrei utilizzato queste parole".Anche ...

M5s - il Manifesto della Lombardi : “Più turisti - meno migranti”. Poi su Facebook : “Di destra? Sono concreta” : Nella parte sinistra del manifesto guarda davanti a sé, mentre lo spazio a fianco è riservato a un suo messaggio virgolettato. “Quando penso alle province del Lazio e ai suoi borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l’economia locale, e meno migranti, che invece pesano sull’economia locale. Non è questione di destra o di sinistra, ma di buon senso”. Parole scelte da Roberta Lombardi, candidata del Movimento 5 ...

L'errore grammaticale nel Manifesto elettorale di Francesca Barra. "È colpa del grafico" : Scripta manent, a maggior ragione in campagna elettorale. Francesca Barra, candidata Pd nel collegio uninominale Basilicata 2, rilancia l'immagine di "Matera Capitale della Cultura 2019" ma commette un errore grammaticale che non è passato inosservato. Sì perché "un opportunità" manca dell'apostrofo che andrebbe invece messo per indicare l'elisione.Su Facebook la candidata dem ha chiarito: "L'errore del grafico ...

Manifesto fogliante del buon senso trasversale per il dopo voto : le firme : Mettiamo per un attimo da parte il "chi" e proviamo a concentrarci ancora sul "cosa". Mettiamo per un attimo da parte i numeri, i sondaggi, i seggi, le proiezioni, le combinazioni e l'algebra e ...

Manifesto per la liberazione del desiderio : Eppure il corpo è inevitabilmente politico e il cibo, quindi, è politica. Eat up non parla solo di cibo. È un libro sul desiderio, sulla libidine e la fame e su quanto siano terrificanti e vitali, ...

Manifesto per la liberazione del desiderio : Un libro di cucina ci ricorda che viviamo in una società diffidente verso il desiderio e disgustata dal corpo umano, e che punta a controllare entrambi. Leggi

Dal mondo dell'edilizia il Manifesto delle politiche : Rilancio delle infrastrutture. E' uno dei temi che la politica deve affrontare per far ripartire il settore edile.

"Il Manifesto delle attrici italiane contro e molestie è superficiale - per questo non ho firmato. È frutto di vanità ed esibizionismo" : "Non ho firmato la lettera diDissenso comune perché ancora una volta l'ho vista come qualcosa di superficiale. Sento sempre lo spettro della vanità e dell'esibizionismo in queste cose, ma probabilmente è un mio problema personale". Quando ti parla, Claudia Pandolfi, 43 anni e tre figli avuti da due compagni diversi, ti conquista con la sua voce teatrale e decisa mentre ti fissa con il suo sguardo magnetico, alternandolo ad ...

Mostre Roma 2018 : al Museo dell'Ara Pacis l'esposizione 'Magnum Manifesto' : ... uguaglianza, partecipazione e universalismo che emersero dopo la seconda guerra mondiale; la seconda mostra la frammentazione del mondo tra gli anni Settanta e Novanta del Novecento, con uno sguardo ...

Sgarbi con la testa mozzata : ecco chi sono gli autori del Manifesto choc : “Non ci saremo, abbiamo deciso di partecipare a un altro incontro più importante a Napoli”. Gli autori del manifesto raffigurante la testa mozzata di Vittorio Sgarbi su un corpo di capra non si sono presentati al comizio con cui il critico d’arte ieri ha aperto la campagna elettorale a Pomigliano d'Arco, nella città del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Il loro “benvenuto” al ...

Il Manifesto di Barbareschi contro 'la maldicenza e la semplificazione' del movimento #metoo : Non fa più politica attiva, Barbareschi, né "vuole farla più", dice. Ha offerto lavoro a Fausto Brizzi in pieno deflagrare della campagna internazionale antimolestie #metoo , ora anche nazionale, con ...

Molestie - il Manifesto delle giornaliste : “È ora di cambiare. Noi ci siamo” : Dopo la lettera delle donne del cinema, anche il giornlismo firma un manifesto contro la violenza e le Molestie. “È ora di cambiare. Noi ci siamo”: è così che oltre cento giornaliste italiane di carta stampata, agenzie di stampa, tv e web concludono la lettera in cui scendono in campo sul tema sostenendo, rafforzando e rilanciando l’appello-manifesto varato nei giorni scorsi con #DissensoComune dalle donne del Cinema e dello ...