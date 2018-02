Malagò | Lega Calcio | basta contrapposizioni | serve buon senso

Malagò : Per Lega serve scelta collegiale : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 24 FEB - "Torno a Roma, non vado allo stadio, martedì vado a Milano e comincia la mia avventura in Lega. Ho qualche nome per la governance, mi auguro di trovare ...

Malagò : Per Lega serve scelta collegiale : PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 24 FEB - "Torno a Roma, non vado allo stadio, martedì vado a Milano e comincia la mia avventura in Lega. Ho qualche nome per la governance, mi auguro di trovare ...

Malagò risponde a Infantino su Figc e Lega : ‘Imiteremo Germania e Inghilterra’ : "Voglio anch'io un presidente forte e un cambio radicale del sistema". Il presidente del Coni si allinea alle parole dei giorni scorsi di Gianni Infantino L'articolo Malagò risponde a Infantino su Figc e Lega: ‘Imiteremo Germania e Inghilterra’ è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A : Juve - Inter e Roma sventano 'golpe' anti-Malagò di Lazio - Napoli e Milan : ... Genoa, Hellas Verona, Lazio, Milan, Napoli, Torino e Udinese, di eleggere i vertici della Serie A , tra i quali il presidente e l'amministratore deLegato, prima ancora che il numero uno dello sport ...

Lega - Malagò risponde a Cairo : "Nessuna polemica - ma non potevo non essere in Corea" : "Cairo è un amico, non voglio creare nessuna polemica". Il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando da Casa Italia a PyeongChang replica così alle parole di Urbano Cairo a proposito della sua ...

Benevento - Vigorito : 'Senza Malagò assemblea di Lega anomala' : Il calcio è l'unico mondo dove chi è licenziato continua ad essere pagato per tutta la durata del contratto. Cambiamenti? Le cose impossibili sono fatte per essere superate. Solo chi non prova non ...

Lega di Serie A - assemblea slitta al 27 febbraio otto società aspettano Malagò : ROMA - slitta al 27 febbraio l'assemblea elettiva della Lega di Serie A di calcio convocata per il 14. 'Ricevuta in data odierna formale comunicazione che un gruppo di società , Benevento, Bologna, ...

Elezioni Lega - rinviate : si aspetta il rientro di Malagò : Le Elezioni del Presidente e di tutto il consiglio della Lega calcio sono state rinviate. La decisione era nell'aria, dopo che otto club di A , Benevento, Bologna, Fiorentina, Inter, Juve, Roma, Samp, ...

Lega Serie A - 8 squadre chiedono rinvio elezione presidente : si aspetta ritorno di Malagò : Vogliono aspettare il commissario Giovanni Malagò che, nel ruolo di presidente del Coni, e quindi di massimo dirigente dello sport italiano, sarà impegnato fino a fine mese in Corea del Sud, per i ...

Lega - rinviate le elezioni del Presidente. Si aspetta il rientro di Malagò : Otto club di A , Benevento, Bologna, Fiorentina, Inter, Juve, Roma, Samp, Sassuolo, in una lettera annunciano che diserteranno l'assemblea elettiva di Lega del 14 chiedendo di aspettare il rientro di ...

Malagò : "La Lega di A vuole un presidente? Potevate aspettare il mio rientro" : Il commissario della Lega, in Corea per i Giochi, replica così alla "fretta" di alcuni club che non vogliono... il commissario

Malagò - Lega A? Prendo atto... : ROMA, 8 FEB - "Richiesta legittima, si poteva anche chiedere di posticipare aspettando il mio rientro, che peraltro era programmato: ma ho chiesto di non farlo, perché non voglio che si possa pensare ...

Lega Calcio - Malagò : "Assemblea il 14 febbraio : non mi oppongo" : Ma il numero uno dello sport italiano, attualmente a PyeongChang in Corea del Sud, non si ferma qui: 'Non voglio far polemica: adesso voglio semplicemente concentrarmi sulle Olimpiadi. Poi vedremo, ...

Lega Serie A - Malagò : 'Prendo atto - poi ognuno giudica sostanza e stile' : 'Richiesta legittima, si poteva anche chiedere di posticipare aspettando il mio rientro, che peraltro era programmato: ma ho chiesto di non farlo, perché non voglio che si possa pensare che da parte ...