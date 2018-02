Dire parolacce fa bene alla salute

Blastingnews

: RT @MajestyCatsy: Boh, in sti giorni siete tutto un 'devi rispondere, devi dimostrami capacità, devi parlare di questo, non devi dire parol… - Ilgava1 : RT @MajestyCatsy: Boh, in sti giorni siete tutto un 'devi rispondere, devi dimostrami capacità, devi parlare di questo, non devi dire parol… - Fenice6868 : RT @MajestyCatsy: 4. SEI MALEDUCATO: ah, l'educazione, quell'utopica qualità soggettiva. Quella cosa che viene impartita dai genitori il pi… - cosmiceuns : @Def_soul_JB__ *respira* io sono una brava persona... Non dire parolacce... Stai calma... -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Quando si era piccoli, la mamma raccomandava sempre di non, perché era da maleducati, specie per le femmine. Imprecare, ovviamente, non fa fare una bella figura. Ci sono delle situazioni, però, in cui si è possibilee sembra che farlo, poi, faccia pure! E questo non lo dice la mamma, ma la psicologia. Le ricerche condotte hanno dimostrato che i turpiloqui produconofici sia fisici che psichici. Certo, continueremo ad apparire come maleducati, ma almeno potremo usare la scusa di “starlo facendo per il nostro”. Imprecare aiuta a sopportare il dolore e la fatica A tutti è successo, almeno una volta nella vita, di sbattere per sbaglio da qualche parte e di iniziare a snocciolare una serie di parole che definirle “francesismi” è pure poco. Eppure, dopo aver imprecato, la botta presa sembra fare meno male. Una ricerca condotta in Gran ...